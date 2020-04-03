06:43 (мск), источник: ТАСС
Власти Киргизии зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса
Скончался 61-летний пациент.
БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания был зарегистрирован в Киргизии. Об этом сообщил в пятницу Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.
«Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент», — говорится в сообщении.
По данным штаба, «больной прибыл
По последней информации штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается 125 человек с подтвержденным диагнозом, четверо больных находятся «в тяжелом состоянии».
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и
Первый инфицированный коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. За это время пять человек вылечились.