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06:43 (мск), источник: ТАСС

Власти Киргизии зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса

Скончался 61-летний пациент.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 015 709 +78 539
Скончалось53 069 +5 834
Выздоровело211 409 +17 639
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:02 MSK, 03.04
Источник: AFP 2020

БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания был зарегистрирован в Киргизии. Об этом сообщил в пятницу Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.

«Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент», — говорится в сообщении.

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По данным штаба, «больной прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации, у него была подтверждена инфекция COVID-19». Помимо этого, у пациента «имелись серьезные сопутствующие заболевания».

По последней информации штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается 125 человек с подтвержденным диагнозом, четверо больных находятся «в тяжелом состоянии».

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20 часов вечера (17:00 мск) до 7 часов утра (04:00 мск).

Первый инфицированный коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. За это время пять человек вылечились.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:02 MSK, 03.04
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