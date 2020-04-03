Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

В Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны. В регионе введен режим полной самоизоляции.
«Во Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее… Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал губернатор.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.