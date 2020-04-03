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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Пациент, лечившийся от коронавируса во Владивостоке, умер, сообщил глава региона Олег Кожемяко, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале правительства.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 016 401 +78 618
Скончалось53 160 +5 899
Выздоровело211 775 +17 445
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:22 MSK, 03.04
Источник: РИА Новости

В Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны. В регионе введен режим полной самоизоляции.

«Во Владивостоке в больнице умер пациент с диагнозом коронавирус. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь. Он находился на лечении с 23 марта с пневмонией. К сожалению, болезнь оказалась сильнее… Выражаю соболезнования родным и близким», — сказал губернатор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.

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