Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

Она подала в полицию заявление, в котором сообщила, что во время ссоры с мужем несколько раз ударила его по груди. В ответ тот дважды дал супруге пощечину. Инцидент произошел на ферме Кнайсль на юге Нижней Австрии.
Полицейские выписали Майлингеру запрет на пребывание в одном доме с супругой и на приближение, а также отобрали у него ружье. Сам муж Кнайсль утверждает, что не хотел бить жену, а только пытался успокоить. По его словам, из-за кризиса с коронавирусом Кнайсль крайне напряжена.
Как заявляла спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович, ограничительные меры, принятые во всем мире для борьбы с COVID-19, повышают опасность домашнего насилия. По ее словам, государства должны предпринять меры для помощи женщинам, пострадавшим от этого во время карантина.