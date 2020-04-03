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12:16 (мск), источник: РИА Новости

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обвинила своего мужа, финансиста Вольфганга Майлингера, в домашнем насилии, передает телеканал OE24.

Источник: РИА "Новости"

Она подала в полицию заявление, в котором сообщила, что во время ссоры с мужем несколько раз ударила его по груди. В ответ тот дважды дал супруге пощечину. Инцидент произошел на ферме Кнайсль на юге Нижней Австрии.

Полицейские выписали Майлингеру запрет на пребывание в одном доме с супругой и на приближение, а также отобрали у него ружье. Сам муж Кнайсль утверждает, что не хотел бить жену, а только пытался успокоить. По его словам, из-за кризиса с коронавирусом Кнайсль крайне напряжена.

На свадьбе Кнайсль в 2018 году побывал российский президент Владимир Путин.

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Как заявляла спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович, ограничительные меры, принятые во всем мире для борьбы с COVID-19, повышают опасность домашнего насилия. По ее словам, государства должны предпринять меры для помощи женщинам, пострадавшим от этого во время карантина.

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