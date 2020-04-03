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15:25 (мск), источник: Интерфакс

В Праге сняли с пьедестала памятник маршалу Коневу

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — В округе Прага-6 демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

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Памятник сняли с пьедестала при помощи подъемного крана. В дальнейшем его переместят в музей.

Против демонтажа памятника Коневу выступали российские власти, а также президент Чехии Милош Земан, говорится в сообщении.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник краской. После этого власти района Прага-6 стали говорить о возможности переноса памятника. В сентябре администрация округа приняла решение демонтировать памятник Коневу и установить на его месте другой монумент освободителям Праги.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1495 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

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