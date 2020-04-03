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20:54 (мск), источник: ТАСС

В России возбудили первое уголовное дело о распространении фейков о коронавирусе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. В Петербурге возбудили первое уголовное дело по статье 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»). Как сообщил ТАСС источник в следственных органах, речь идет о публикации в соцсети «ВКонтакте» о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе Петербурга.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

«Поступили данные о распространении заведомо ложной информации в социальной сети “ВКонтакте” о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе. Возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ», — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил ТАСС, что автором публикации, по предварительным данным, является один из членов территориальной избирательной комиссии в Курортном районе Анна Шушпанова.

Адвокат Шушпановой Александр Передрук сообщил журналистам, что на данный момент направляется в следственный отдел по Курортному району, куда после обысков была доставлена его подзащитная.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС сообщили, что пока не комментируют данную информацию.

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Президент РФ Владимир Путин 1 апреля утвердил поправки в Уголовный кодекс РФ о лишении свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от этих обстоятельств.

Такими обстоятельствами признаются ЧС природного, техногенного, в том числе экологического характера, эпидемии, аварии, катастрофы, которые лито повлекли, либо могли повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года или ограничения свободы на срок до 3 лет.

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