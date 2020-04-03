В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передаче вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии — это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — сказал он.
По его словам, в настоящее время группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми. Однако приоритетным остается предоставление хирургических и специальных медицинских масок для врачей и медицинских работников, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.