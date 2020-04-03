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22:35 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса по воздуху

ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Существует вероятность передачи нового коронавируса по воздуху и от бессимптомных носителей, однако больше всего заражений происходит воздушно-капельным путем от людей с симптомами заболевания, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 083 084 +80 925
Скончалось58 243 +6 758
Выздоровело225 422 +16 473
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:21 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«В настоящий момент публикуется много статей о способах бессимптомной передаче вируса. Кажется, в Сингапуре, сделали вывод о том, что порядка 6% заражений от бессимптомных людей. Я не буду оспаривать это, но совершенно ясно, что с другой стороны 94% заражений идет от людей с симптомами. Так что надо смотреть на то, что является двигателем этой эпидемии. Всегда есть возможность передачи вируса от людей без симптомов, всегда есть возможность передачи вируса по воздуху. Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии — это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — сказал он.

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По его словам, в настоящее время группа экспертов ВОЗ изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми. Однако приоритетным остается предоставление хирургических и специальных медицинских масок для врачей и медицинских работников, которые в настоящее время находятся на передовой борьбы с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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