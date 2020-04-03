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23:08 (мск), источник: Интерфакс

«Победа» сообщила о мошенниках, обещающих вернуть деньги за билеты

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Авиакомпания «Победа» сообщила о мошенниках, запрашивающих у пассажиров данные банковских карт якобы для возврата денег.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:21 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«Мы просим вас быть очень внимательными и не поддаваться на уловки мошенников. Авиакомпания “Победа” не запрашивает у клиентов данные банковских карт. Возврат средств по отмененным рейсам производится автоматически на счет в личном кабинете на pobeda.aero», — говорится в клиентской рассылке.

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Как сообщалось, «Победа» приостановила все рейсы с 1 апреля по 31 мая. Решение принято после выхода постановления правительства РФ, рекомендовавшего гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая «Победа» обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы компании, которые возобновятся после снятия ограничений.

«Средства в личном кабинете можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс “Победы”. Если до 1 июня 2021 года средства не будут израсходованы, они автоматически вернутся на банковский счёт клиента. Если у клиента нет личного кабинета, мы сами его создадим и пришлём ссылку на почту, указанную в бронировании», — говорится в пятничной рассылке.

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