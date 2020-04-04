«Работа скорой парализована». Как COVID-19 лишил помощи 23 тысячи человек

Фельдшер Ольга Пензина уверяет: она до последнего сопротивлялась, ведь брать анализы должны специально обученные лаборанты. Но руководство было непреклонно: вернувшиеся из Дубая семьи живут в отдаленных деревнях, и повторно гонять туда медиков накладно.
Корреспондент АиФ.ru разбирался, как коронавирус в южноуральской глубинке едва не оставил без скорой медицинской помощи весь Кизильский район.
Фельдшер скорой помощи Кизильского района Челябинской области Ольга Пензина в начале прошлой недели заступила на смену. Ей сообщили, что она едет брать анализы у двух семей, недавно вернувшихся из поездки в ОАЭ. Суточное дежурство Пензиной проходило в поселке Путь Октября, а он находится недалеко от деревень, где живут туристы. Фельдшер запротестовала: «Почему я? Есть же специально подготовленные лаборанты. Я не умею, не делала это никогда».
На что получила твердый ответ, что ей все равно по пути, ведь она заступает на дежурство в соседний поселок, а гонять машину второй раз в глубину района — только бензин тратить.
«Возможно, там и не зараженные, — передает Ольга сейчас слова руководителей. — Люди уже неделю как в России, никаких симптомов нет. Мне выдали обычный одноразовый халат, маску, очки и перчатки, показали, как брать анализы, и отправили».
Пензина взяла анализы у девяти человек, включая шестимесячного ребенка. Причем вернувшиеся из-за рубежа южноуральцы не поторопились самоизолироваться. Они жили обычной жизнью, контактировали с людьми в банках, магазинах, на улице. Один из вернувшихся торговал на рынке мясом, поэтому его контакты сейчас и подсчитать сложно.
Пензина говорит, семья не подчинялась требованию сообщить о своем возврате в минздрав и держать карантин. Их почти заставили пустить в дом медработника и сдать мазки.
Ольга утверждает: взятые ею анализы в специальном контейнере не поспешили отправить в Челябинск, в лабораторию. Они еще некоторое время стояли, ожидая своего часа, в поселковом медпункте.
Через три дня опасения Пензиной, отработавшей на скорой больше 12 лет, подтвердились: у двоих из девяти анализ на коронавирус оказался положительным. Фельдшер забеспокоилась и стала просить, чтобы взяли пробы и у нее самой.
«И вот тут началось, — вспоминает она. — Никто не собирался этого делать. Мне говорили, что по тебе не было команды. Выяснилось, что не хватает зондов, чтобы брать анализ, их в наличии было всего три. То есть у меня и моей семьи нечем брать мазки! Я пошла в магазин, купила ватные палочки и ими сама взяла анализы у себя, у родителей и двоих моих детей».
Когда пришел положительный анализ самой Ольги, на карантин закрыли всю станцию скорой помощи. Кизильский район, а это 23 тысячи человек, остался без скорой.
Всех медиков и водителей — всего около 20 человек — высадили на карантин.
Самое удивительное, говорят сейчас медики, что в заражении попытались обвинить самого фельдшера. В СМИ прошла информация, якобы она снимала очки, когда заполняла бумаги. В разговоре с нашим корреспондентом Ольга эту информацию отрицает и подчеркивает, что на ней было надето все, что выдали. Просто этих мер оказалось недостаточно: необходим был специальный костюм.
«Все могло быть гораздо хуже, — рассказывает по телефону Ольга. — Я сейчас лежу в Магнитогорске в инфекционном отделении, в боксе. У меня подтвердился диагноз дважды — в Челябинске и в Новосибирске. Слава Богу, никто из моих родственников не заразился».
«Коллегу везли в скорой с заведомо больной»
Пензина утверждает: случай с ней — это не единственная медицинская халатность. Фельдшер рассказывает, что ее коллега Александр Ефимов внезапно заболел на дежурстве 29 марта. Ему стало плохо, поднялась температура. Появился кашель. Его отправили домой, а назавтра направили на рентген. У мужчины была диагностирована пневмония. С подозрением на коронавирусную инфекцию Ефимова отправили все в ту же больницу Магнитогорска. По словам Ольги, Александр с пневмонией, но не подтвержденным коронавирусом ехал в той же машине рядом с женщиной, у которой коронавирус уже был подтвержден. Сейчас Ольга Пензина лежит с ней вместе в одном боксе. У обеих болезнь проходит в легкой форме. Однако за Александра Ольга переживает. А эту женщину, уверена она, заразил все тот же продавец мяса: она сотрудница банка, прекрасно помнит, что он заходил в ее отделение.
«Координируем по телефону»
Эта история никогда не получила огласку, если бы не еще одна коллега — Анна Ефимова, супруга Александра. Она обратилась в профсоюз работников здравоохранения «Действие»: «Сегодня увезли в инфекцию моего мужа и Ольгу Пензину (фельдшеры). Муж с пневмонией в ожидании результата на корону, а у Ольги коронавирус подтвержденный. Всех фельдшеров и половину водителей закрыли на самоизоляцию. Все контактные, у всех сегодня взяли мазки, ждём. На скорой у нас теперь вместо фельдшеров работают санитарки и медсестры».
Анна утверждает: вместо слаженной бригады скорой, которая спасала население много лет, на вызовы ездят медики, которые абсолютно не знакомы со спецификой работы.
«Нас, сидящих на карантине, прикрепили к “новым” медикам, — объясняет ситуацию Анна в беседе с нашим корреспондентом, — мы их круглосуточно по телефону консультируем, как быть в той или иной ситуации. Да, они тоже медики, но они не знают, что нужно делать, спрашивают абсолютно все подряд. Это фельдшер школы, например, или медработники из деревень».
Официально бригаду скорой помощи укомплектовали. Как прокомментировала ситуацию АиФ.ru главный врач больницы села Кизильское Алла Васильева, жители получают скорую медицинскую помощь в полном объеме. Васильева подтверждает информацию, что контактные, высаженные на карантин сотрудники скорой консультируют «новых» фельдшеров. Однако она не согласна с том, что Ольга Пензина заразилась из-за недостаточной защиты. Главврач настаивает, что Ольга снимала или приподнимала очки, когда заполняла направления, и сама ей об этом говорила.
«В машине скорой на госпитализацию действительно везли вместе и фельдшера, и еще одну женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию, — комментирует главный врач. — Но ни у того, ни у другой еще не было положительного результата. Оба были под подозрением. И сейчас — да, у женщины COVID-19 подтвердился, а у фельдшера-мужчины — нет, у него пневмония другого генезиса. Дополнительно мы открыли четыре пункта оказания медицинской помощи, чтобы разгрузить скорую. Помощь оказывается в полном объеме и в штатном режиме. Конечно, нам приходится нелегко, но мы справляемся».
О том, что проблем с организацией медицинской помощи в Кизильском районе нет, на своей странице в социальной сети написала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт: «Сегодня проблем с оказанием скорой медицинской помощи жителям Кизильского района нет.
Сформированы бригады фельдшеров с неотложной помощи и фельдшеров приема. Огромное им спасибо за то, что подставили плечо в непростой ситуации. Усилено оказание неотложной помощи, чтобы разгрузить скорую.
Поликлиника работает в режиме карантина, приостановлена диспансеризация и профосмотры, плановые приемы. Организованы выездные формы оказания медицинской помощи. Ни о какой забастовке не идёт речи. Сегодня губернатор заявил о поддержке врачей и медицинского персонала, к чему призываю присоединиться всех. Сейчас не время зарабатывать политические очки. Хотя, для таких профсоюзных деятелей, не имеющих шансов в реальной жизни, появилась призрачная возможность заявить о себе. Не получится! Потому что #мывместе".
Солидарен с политиком и минздрав Челябинской области. «На период самоизоляции сформированы новые бригады скорой медицинской помощи из фельдшеров приема, оказания неотложной помощи, ФАПов, — пишет ведомство в своем официальном канале в Телеграм. — Доступа к наркотическим веществам у них нет. В случае необходимости пациента везут в стационар, где помощь оказывают медсестры (по назначению врача), у которых есть доступ к расширенному перечню препаратов. Также в районе появилось четыре дополнительных пункта по оказанию неотложной помощи».
Пока на сторону зараженного фельдшера и поддерживающих ее коллег встал только профсоюз медработников. Сопредседатель «Действия» Андрей Коновал разместил под постом Гехт комментарий, в котором просит разъяснений по нескольким вопросам. Например, Коновал утверждает, что вместо трех укомплектованных бригад теперь две, и многие сотрудники не имеют сертификатов и опыта работы. Активист интересуется, будет ли дана правовая оценка действиям руководства Кизильского здравоохранения, приведшим к такой ситуации? «Мы очень беспокоимся за состояние здоровья активистов нашего профсоюза, членов их семей. Встревожены, что десятки тысяч жителей лишены теперь возможности получать экстренную медицинскую помощь силами опытных выездных бригад. Профсоюз обязательно направит заявления в правоохранительные и надзорные органы с требованием провести проверку законности действий (бездействия) должностных лиц работодателя районной больницы в с. Кильское», — сообщил Коновал в социальных сетях.
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