08:41 (мск), источник: Коммерсантъ
Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ
Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ, пишет The Washington Post.
По данным газеты в Youtube и Vimeo попали видео с рабочих конференций, занятий в школе, а также частные разговоры.
В видеозвонках раскрывалась информация о детях, финансовые отчеты бизнеса и интимные разговоры людей. Издание предполагает, что записи сохранялись с помощью сервисов Zoom и находилось в
По умолчанию Zoom не записывает видео, но пользователи могут это сделать без согласия других участников конференций. Всем должно прийти уведомление об этом во время начала записи.
В марте у Zoom было 200 млн пользователей ежедневно вместо 10 млн в декабре. Как пишет газета, это связано с карантином во многих странах