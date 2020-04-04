Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
28Полдень в пустых городах
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
08:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ, пишет The Washington Post.

По данным газеты в Youtube и Vimeo попали видео с рабочих конференций, занятий в школе, а также частные разговоры.

В видеозвонках раскрывалась информация о детях, финансовые отчеты бизнеса и интимные разговоры людей. Издание предполагает, что записи сохранялись с помощью сервисов Zoom и находилось в онлайн-хранилище без использования паролей.

По умолчанию Zoom не записывает видео, но пользователи могут это сделать без согласия других участников конференций. Всем должно прийти уведомление об этом во время начала записи.

В марте у Zoom было 200 млн пользователей ежедневно вместо 10 млн в декабре. Как пишет газета, это связано с карантином во многих странах из-за коронавируса COVID-19.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Фермеров не пускают в поля. России грозит крах сельского хозяйства
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
Саудовская Аравия назвала неверными слова Путина о сделке ОПЕК+
Больные коронавирусом рассказали о течении болезни
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
Кадровики назвали ставшие востребованными профессии
Трамп намерен уволить инспектора, который дал старт импичменту
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Горячие темы на Авто
Ну блин пятница же! 294
Шо опять???! 282
Самоизоляция---о будущем подумалось-- 205
БЦЖ помогает от вируса 184
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Бывший муж Татьяны Навки снова стал отцом (фото) У Александра Жулина родилась дочь
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь