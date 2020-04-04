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08:20 (мск), источник: ТАСС

В США за сутки из-за коронавируса умерли 1,4 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 100 283 +83 882
Скончалось58 929 +5 769
Выздоровело226 669 +14 894
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:01 MSK, 04.04
Источник: Reuters

Более 1,4 тыс. человек умерли в США за последние сутки от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Соответствующие данные опубликованы в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

Так, по его сведениям, к вечеру пятницы в Соединенных Штатах насчитывалось 7406 случаев летального исхода вследствие COVID-19. По подсчетам телекомпании CNN, за минувшие сутки число жертв заболевания возросло в США на 1423. Это наивысший показатель смертности из-за коронавируса за сутки во всем мире. Предыдущий антирекорд был также зафиксирован в США, когда к вечеру 1 апреля за 24 часа жертвами заболевания стали 1243 человека.

Заразились, по информации Университета Джонса Хопкинса, 276 995 человек. Суточный рост по этому показателю составил 31 782 случая инфицирования.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:01 MSK, 04.04
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