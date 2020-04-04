В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

В Тульской области, по данным на утро 4 апреля, коронавирус обнаружили у 17 человек, из них семеро заразились после контакта с заболевшими. Трое из заболевших выздоровели и были выписаны из больницы. Тринадцать пациентов продолжают лечение, состояние их стабильное, без отрицательной динамики.
«Еще одна пациентка, 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания
В настоящее время в области госпитализированы 43 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением находятся 1545 человек.