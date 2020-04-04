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10:44 (мск), источник: РИА Новости

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 119 109 +101 416
Скончалось58 955 +5 776
Выздоровело226 873 +14 801
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:22 MSK, 04.04
Источник: РИА Новости

В Тульской области, по данным на утро 4 апреля, коронавирус обнаружили у 17 человек, из них семеро заразились после контакта с заболевшими. Трое из заболевших выздоровели и были выписаны из больницы. Тринадцать пациентов продолжают лечение, состояние их стабильное, без отрицательной динамики.

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«Еще одна пациентка, 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

В настоящее время в области госпитализированы 43 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением находятся 1545 человек.

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