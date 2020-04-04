В России выявлены 582 новых случая коронавируса

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (434). В Московской области за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 49, в
За сутки в России были выписаны 52 выздоровевших после коронавируса (26 в Москве, 13 в Московской области, пять в Свердловской, по двое в Псковской и Крыму, по одному в Оренбургской, Волгоградской, Рязанской областях и Хакасии), отметил оперативный штаб. Общее число выздоровевших достигло 333.
Умерли за сутки девять человек, всего за все время эпидемии в России от коронавируса скончались 43 пациента.
Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (3357), Московская область (260) и
В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации было выявлено более 976 000 заболевших коронавирусом в 206 странах. Скончались свыше 50 000 человек.