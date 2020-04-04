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12:20 (мск), источник: Интерфакс

Против Улюкаева завели новое исполнительное производство

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU — Московские судебные приставы возбудили против бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию, новое дело. Суть его не уточняется.

Источник: AP 2020

Как следует из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП), дело возбуждено 25 марта Тропарево-Никулинским отделом столичного управления ведомства на основании исполнительного листа судебного участка № 178 района Раменки от 19 марта. Сведения о предмете исполнения и сумме взыскания отсутствуют.

«Интерфакс» пока не располагает комментарием УФССП по Москве по этому поводу.

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Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

В конце 2018 года столичные приставы полностью списали с банковского счета Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

14 февраля 2019 года Замоскворецкий суд Москвы снял обеспечительный арест с принадлежащих Улюкаеву десяти земельных участков, расположенных преимущественно в Смоленской области, частного домовладения, автомобиля Land Rover, жилого дома, денежных средств на общую сумму более 1 млн долларов и около 300 млн рублей, находящихся на банковских счетах.

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