13:09 (мск), источник: РИА Новости
В Мурманске предотвратили теракт
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован.
На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему.
Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки «Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.
«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — подчеркнули в НАК.
Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на Ставрополье и в
Кроме того, в марте сотрудники спецслужб нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в
*Террористическая организация, запрещенная в России.