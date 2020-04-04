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13:09 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманске предотвратили теракт

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В Мурманске ликвидировали бандита, планировавшего совершить теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Источник: Национальный антитеррористический комитет

Как отмечается в сообщении, минувшей ночью сотрудникам ФСБ удалось установить местонахождение вооруженного злоумышленника. При попытке задержания он открыл огонь по спецназовцам и был нейтрализован.

На месте перестрелки правоохранители нашли готовую к применению самодельную бомбу, а также оружие и боеприпасы к нему.

Оперативникам удалось установить личность преступника: он был приверженцем террористической группировки «Исламское государство"* и после теракта в России планировал выехать на Ближний Восток, чтобы присоединиться к боевикам.

«Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет», — подчеркнули в НАК.

Накануне сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракты на Ставрополье и в Ханты-Мансийском автономном округе. В городе Нефтекумске удалось раскрыть законспирированную ячейку сторонников ИГ*, планировавших нападения на полицейских и атаки в людных местах. Одного из преступников задержали, второй оказал сопротивление и был нейтрализован. В городе Лянторе в Югре задержали трех местных жителей, входивших в ячейку «Имарат Кавказ"* и готовивших теракт в торговом центре.

Кроме того, в марте сотрудники спецслужб нейтрализовали террориста в Башкирии, троих боевиков в Кабардино-Балкарии и задержали мужчину, готовившего атаку в Краснодаре.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

ФСБ предотвратила теракты в Ставропольской крае и Ханты-Мансийском автономной округе
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13:27 (мск)© Ньюстюб
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