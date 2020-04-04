Задержанному во время прогулки с собакой в центре Москвы грозит арест

«Меня задержали полицейские, когда я гулял с собакой. Они заявили, что в этом месте гулять с ней нельзя. Хотя там же, в сквере Патриарших прудов идет ремонт ресторана, ходят рабочие и ни у кого это не вызывает претензий. Сейчас я в ОМВД Пресненский, полицейские заявили, что составляют в отношении меня протокол по ст. 19.3 (“Неповиновение законному требованию сотрудника полиции”), и что мне грозит арест», — сказал собеседник агентства.
Как в свою очередь заявил ТАСС глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), он направил запрос начальнику ГУ МВД России по Москве Олегу Баранову и прокурору Москвы Денису Попову в связи с задержанием Воробьева.
Депутат предполагает, что во время задержания сотрудники вели себя непрофессионально и, возможно, превысили свои должностные полномочия. В связи с чем Бурматов обратился к главе столичного МВД и прокурору Москвы с просьбой провести служебную проверку законности действий сотрудников. «Прошу провести проверку законности действий сотрудников полиции и при необходимости принять предусмотренные законодательством РФ меры реагирования», — отмечается в тексте запроса.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. При этом они не дали ему отвезти собаку домой, и она осталась на улице одна. Позже ее забрала жена Воробьева.
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