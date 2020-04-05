03:35 (мск), источник: Газета.Ру
«Последние $100»: что происходит с застрявшими за границей россиянами
В ночь на 4 апреля Россия приостановила эвакуацию граждан РФ, застрявших за рубежом
О рейсе домой, по данным МИД РФ, просят более 25 тыс. россиян. Забытые в разных концах света, они рассказали «Газета.Ru» о том, как вынуждены снимать маленькие комнаты на последние деньги, питаться дешевыми продуктами и постоянно ждать.
Россия в ночь на 4 апреля временно прекратила эвакуацию россиян на родину
В свою очередь
Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию РФ с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента, и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны.
Известно, что 25 тыс. граждан РФ ждут возвращения на родину — такую цифру еще 1 апреля привел директор Консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.
Россияне оказались заперты в других странах
«У нас есть только маленький чайник»
Одной из тех, кто не успел вернуться на родину, стала жительница
Женщина не раз была в этой стране: она увлекается горном туризмом и в этот раз решила приобщить к своему хобби родственников.
Этот отпуск мы планировали за год. Билеты купили тоже заранее — конечно, невозвратные. Вдобавок я уговорила многих своих друзей поехать. Хотели вместе с детьми пройти этот трек.
Вылет в Непал был назначен на 12 марта. Ростовчанка призналась, что переживала
«Единственное, я
12 марта она вместе с семьей уже была в городе Покхара, где они забронировали большие апартаменты. Тем не менее, по признанию ростовчанки, с первого дня их отдыха «ситуация с коронавирусом начала развиваться просто катастрофически» — число заболевших в мире стремительно росло.
20 марта Непал и вовсе остановил авиасообщение со всеми странами. В связи с этим Елена обратилась в посольство РФ — там ей предложили заполнить форму на эвакуацию. 23 марта власти страны объявили общенациональный карантин, согласно которому выходить гражданам разрешается только в магазины за продуктами в период с 6.00 до 8.00 и с 17.00 до 19.00. В остальное время покидать дом запрещено.
Посольство РФ в Непале попросило властей перевезти российских туристов из Покхары в столицу Катманду, чтобы они успели на эвакуационный рейс, если он внезапно появится. 28 марта 40 граждан РФ действительно переправили в столицу.
Семья Таранцевых арендовала две небольшие комнатки. «Жить в Катманду гораздо хуже: это мегаполис с маленькими улочками, ужасной экологией. Наша основная проблема в том, что надо
У нас есть только маленький чайник. Ну и непальские друзья отдали нам старую рисоварку. Покупаем все самое дешевое: фрукты, овощи, макароны, рис. Условия, конечно, не очень. Режем еду на коленках.
Она добавила, что изначально посольство РФ просило туристов забронировать себе номера в гостиницах лишь на
«Ощущение, что никто не знает, что в Непале есть россияне. Мы тут немножечко дуреем — напрягает неопределенность. Если нас не эвакуируют, то придется здесь жить до тех пор, пока авиасообщение не возобновят. Надо выживать
По состоянию на 4 апреля в Непале лишь шесть инфицированных COVID-19 и ни одной смерти.
«Хозяева квартир боятся принимать иностранцев»
На другом конце света в ожидании эвакуации сидит 25-летняя москвичка Александра вместе со своей подругой. Девушки прибыли в Аргентину в конце февраля — перелет обратно должен был состояться 21 марта. Но уже 16 марта страна закрыла границы
Она вместе с подругой обратилась в посольство РФ — там сообщили, что для россиян, желающих вернуться на родину будет организован вылет 26 марта, но и он в итоге не состоялся.
Наибольшая проблема здесь с жильем, так как с введением карантина очень многие отели закрылись, а хозяева квартир боятся принимать иностранцев. Так как большинство из нас узнали об отмене рейса уже по пути в аэропорт или уже там, пришлось срочно подыскивать варианты.
Девушка планировала вернуться раньше, поэтому деньги у нее практически закончились. «К тому же подруге нужно рецептурное лекарство, запас которого закончился. Благодаря содействию консульства у нас появились медикаменты еще на некоторое время», — подчеркнула девушка.
Хотя ей удается дистанционно работать из Аргентины, большинство российских туристов сидят без дела. «В моем случае руководство отнеслось лояльно, и у меня есть возможность сейчас хотя бы частично работать. Но это, как я поняла из общения в чате туристов, почти уникальный случай.
Люди сейчас пытаются получить хоть
какие-тосправки для банков и работодателей о том, что они застряли не по своей воле.
Информации об эвакуации у москвички нет — посольство РФ в
В посольстве РФ в Аргентине сообщили «Газете.Ru», что за последние несколько недель с просьбой об эвакуации к ним обратились 236 граждан РФ. По состоянию на 4 апреля, 99 туристам удалось покинуть республику — 137 так и остались в стране.
Диппредставительство предлагало им улететь в Москву рейсом через Испанию. «Однако необходимого числа желающих добраться до России таким образом не набралось, в связи с чем посадка была отменена».
Там также отметили, что часть обратившихся россиян и вовсе позже отказались от своих планов вернуться на родину, решив переждать пандемию в Аргентине. «Мы оказываем содействие по урегулированию возникающих вопросов при общении с местными властями, с заселением в гостиницы, обеспечением медикаментами и продуктами питания, обменом валюты», — отметили в дипмиссии.
На данный момент, согласно информации ВОЗ, число заразившихся здесь составило 1113 человек, зафиксирован 31 летальный исход.
«Волшебного самолета не будет»
Больше всего заявок на возвращение россиян в страну получило посольство РФ в Таиланде. Желание улететь на родину изъявили 20,8 тыс. российских туристов.
Одной из таких стала москвичка Екатерина. Сейчас она находится со своей семьей в Таиланде на острове Панган. Собеседница «Газеты.Ru» объяснила, что не могла отменить поездку на остров — здесь ее семья впервые за 10 лет организовала встречу полным составом. Родственники живут в разных городах и странах, а в Таиланде решили увидеться, чтобы отметить 30-летний юбилей Екатерины, день рождения ее брата и свадьбу сестры, живущей за рубежом.
Обратный рейс был назначен на 30 марта — жительница Москвы и ее родственники не волновались, так как в компании тайских авиалиний их уверили, что вернуться в Россию можно до 1 апреля. Но москвичи на всякий случай отправили в МИД РФ форму, свидетельствующую о том, что они все еще находятся за границей.
«27 марта нам пришло уведомление, что наш рейс отменен, при этом сообщение на сайте тайских авиалиний продолжало гласить, что вернуться в РФ можно до 1 апреля. В тот же день мы заполнили форму на сайте нашего турагента, чтобы он предоставил нам любой перелет в Россию либо вернул деньги, но так ничего и не добились», — возмутилась Екатерина.
«На нашу семью из четырех человек предлагали за 340−350 тыс. рублей. В последние дни отдыха у нас просто нет таких денег. Родители предлагали нам помочь финансово, но, на мой взгляд, это недопустимо. Мы не можем позволить, чтобы родители остались без денег в это неспокойное время», — пояснила москвичка.
Она несколько раз связывалась с МИД РФ — там сообщали, что списки россиян, желающих эвакуироваться, уже поданы, но информации о дате вылета пока нет. 29 марта у семьи состоялся особенно странный разговор с сотрудником горячей линией министерства.
Решайте сами, что в ваших интересах: оставаться либо уезжать. Никакого волшебного спасательного самолета не будет, смотрите рейсы авиакомпаний и вылетайте своими силами. Мы со своей стороны снижаем стоимость перелета тем, что ведем переговоры с большим количеством операторов.
Тогда же родственники вновь открыли сайт с билетами в РФ — по словам Екатерины, они стоили уже больше миллиона рублей на ее семью. «На данный момент мы снимаем комнату с отдельным выходом на острове Панган — можно сказать, хорошие условия. У нас есть тут свои предметы быта: варочные конфорки, чайник и продукты. Во всей гостинице занято три комнаты — и все русские», — уточнила Екатерина.
По словам москвички, однажды она увидела билеты домой за 137 тыс. на четверых, но пока созванивалась с родителями, чтобы одолжить деньги, и они пропали. «Сейчас ждем информации от МИД для продления визы. Наша виза кончится 8 апреля. Разменяли последние $100, будем придумывать
На вопрос «Газеты.Ru» о том, чем она планирует заняться в Таиланде, москвичка ответила: «Думаем, как заработать денег: может, маски из пальмы плести начать да голубями в Россию отправлять». На данный момент в Таиланде 1875 зараженных — 15 инфицированных скончались.
«Остались деньги только на месяц жизни»
В то же время из Малайзии не может вернуться жительница Уфы Анастасия — она рассказала «Газете.Ru», что отправилась со своим супругом и двумя сыновьями в путешествие задолго до того, как миру стало известно о коронавирусе.
Мы продали машину и сдали квартиру, чтобы осуществить свою мечту и путешествовать. Приехали в Индию, прожили там пять месяцев и на оставшиеся деньги купили билеты дальше — в Малайзию.
«Оттуда планировали позже отправиться на Бали, а следом — в Таиланд. Из Таиланда хотели вылететь в Россию, так как дешевле, чем из других стран», — пояснила уфимка.
В Малайзии семья планировала находиться лишь семь дней, но 17 марта, когда они были в
«18 марта закрывают и Малайзию: с тех пор здесь вообще ничего не работает, все на карантине. Визу мы, конечно, уже не можем сделать, да и стоимость билетов на Бали выросла в три раза», — отметила собеседница «Газеты.Ru».
Сейчас уфимка и ее близкие проживают в том же отеле, в котором остановились в
«Изначально мы отложили 100 тыс. на билеты в Россию, но сейчас их можно найти только за 100 тыс. на одного человека, а нас четверо. У нас есть деньги на проживание, но только на месяц.
От посольства никакой информации нет — все странно и непонятно.
По данным ВОЗ, в Малайзии сейчас проходят лечение 3116 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» — 50 граждан умерли от болезни.
«Газета.Ru» направила запросы в посольства РФ в Непале, королевстве Таиланде и Малайзии, чтобы узнать информацию о предстоящей эвакуации российских туристов. Также издание направило запрос в МИД РФ.