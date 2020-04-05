00:05 (мск), источник: ТАСС
Суд в Москве 6 апреля рассмотрит дело в отношении задержанного во время прогулки с собакой
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мужчину отпустили под обязательство о явке на заседание.
Пресненский суд Москвы в понедельник рассмотрит административное дело о неповиновении распоряжению полицейского в отношении москвича Иисуса Воробьева, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах в центре столицы. Об этом ТАСС рассказал адвокат Олег Елисеев.
«В отношении Воробьева составили протокол по статье 19.3 КоАП (“Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”), он отпущен под обязательство о явке, в понедельник, 6 апреля, в Пресненском суде столицы состоится заседание», — сказал адвокат Елисеев.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали москвича, который гулял с собакой в сквере Патриарших прудов. При этом они не дали ему отвезти собаку домой, и она осталась на улице одна. Позже ее забрала жена Воробьева.
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