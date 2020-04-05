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05:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. Фильм RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» о работе врачей в больнице опубликован на YouTube.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
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Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 202 236 +102 847
Скончалось64 753 +5 852
Выздоровело246 457 +19 854
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:01 MSK, 05.04
Источник: Агентство «Москва»

«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — поделился врач. Он подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

О том, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщалось в марте. Из 197 зафиксированных на тот момент случаев заражения 152 человека были в возрасте от 18 до 65 лет.

31 марта стало известно, что сам Проценко также заразился коронавирусом. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.

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