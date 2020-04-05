Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
08:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими

ТАСС, 5 апреля. Они пропали во время плавания в каноэ у берегов штата Мэриленд.

Операция по поиску Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, и ее 8-летнего сына, пропавших у берегов штата Мэриленд, остановлена. Как в субботу сообщила газета USA Today, они признаны погибшими.

Читайте также
Почему столько людей верит в теории заговора?

Как указывает издание со ссылкой на местных спасателей, перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз, после чего поиски были приостановлены в связи с наступлением темноты. Позднее ответственный за поисково-спасательную операцию Мэттью Файн заявил, что операция оказалась «сложным делом, но еще сложнее принять решение о прекращении поиска».

«Наши команды сделали все возможное для того, чтобы найти их. Мы оповещали семью о каждом предпринимаемом нами шаге в ходе поиска», — добавил Файн.

Супруг Мейв Дэвид Маккин отметил, что поиски тел пропавших будут продолжены.

«Прошло уже более 24 часов, и шансы, что они живы, невероятно малы. Очевидно, что Мейв и Гидеон (сын пары — прим. ТАСС) погибли, — написал супруг на своей странице в Facebook. — Поиск их тел будет продолжен, и я надеюсь, что он будет успешным».

Ранее газета The Washington Post информировала, что полиция штата Мэриленд в четверг, 2 апреля, получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. По мнению супруга, Мейв и Гидеон сели в каноэ для того, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу залива. Однако ветром каноэ вынесло в открытый залив далеко от берега, в связи с чем они не смогли вернуться обратно.

 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Трамп предупредил о большом количестве смертей в США
МВД назвало возможную причину убийства пяти человек под Рязанью
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Дело задержанного на прогулке с собакой москвича рассмотрит суд
Россиянам напомнили о небесплатных кредитных каникулах
В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Парковаться у собственного дома в РФ теперь нельзя
Леди
Как сейчас и чем занимается 55-летний Роберт Дауни-младший 4 апреля исполняется 55 лет Роберту Дауни-младшему.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь