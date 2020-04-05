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03:56 (мск), источник: РИА Новости

В МВД назвали возможную причину убийства пяти человек под Рязанью

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Причиной убийства пятерых человек в Рязанской области мог стать бытовой конфликт, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

Источник: РИА Новости

«Предварительно, инцидент произошел из-за  бытового конфликта», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Рязанской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве пяти человек. По версии следствия, 4 апреля 32-летний злоумышленник в поселке Елантьевка застрелил трех человек в подъезде, еще двух — в квартире жилого дома. В течение двух часов подозреваемый был задержан.

В настоящее время материалы дела и подозреваемый для допроса переданы в Следственный комитет.

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