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10:26 (мск), источник: РИА Новости

У мужчины, прибывшего из Москвы на Чукотку, заподозрили коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Заболевание коронавирусом подозревают у мужчины, который путешествовал по Европе, а после прибыл из Москвы на Чукотку, сообщает правительство региона.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

«Новый случай подозрения на коронавирус на Чукотке. Предварительный тест показал положительный результат у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в посёлок Угольные Копи. Симптоматика и клиническая картина коронавирусной инфекции COVID-19 у пациента отсутствует», — говорится в сообщении.

Молодой человек в аэропорту получил постановление об обязательной самоизоляции. Все дни после прилёта он находился дома.

«Предварительный тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, который в феврале путешествовал в странах Евросоюза. Для подтверждения или опровержения диагноза все пробы, показавшие положительный результат, отправляются в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” в Новосибирске. Планируем отправлять в понедельник. В целом мужчина чувствует себя нормально, симптомов нет», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора Антон Семенихин, чьи слова приводятся в сообщении.

На сегодняшний день в регионе подтверждённых случаев заражения нет.

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