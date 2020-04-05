У мужчины, прибывшего из Москвы на Чукотку, заподозрили коронавирус

«Новый случай подозрения на коронавирус на Чукотке. Предварительный тест показал положительный результат у мужчины, который прибыл из Москвы 31 марта в посёлок Угольные Копи. Симптоматика и клиническая картина коронавирусной инфекции COVID-19 у пациента отсутствует», — говорится в сообщении.
«Предварительный тест на коронавирус показал положительный результат у мужчины, который в феврале путешествовал в странах Евросоюза. Для подтверждения или опровержения диагноза все пробы, показавшие положительный результат, отправляются в ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” в Новосибирске. Планируем отправлять в понедельник. В целом мужчина чувствует себя нормально, симптомов нет», — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора Антон Семенихин, чьи слова приводятся в сообщении.
На сегодняшний день в регионе подтверждённых случаев заражения нет.