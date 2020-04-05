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13:36 (мск), источник: РИА Новости

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. За сутки в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 14 регионах страны, общее число заболевших в стране выросло до 5389, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коронавирус COVID-19
13:42 (мск)В России за сутки умерли два пациента с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 213 927 +82 214
Скончалось65 652 +5 768
Выздоровело252 391 +18 800
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:35 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

За сутки 536 случаев инфицирования выявлено в Москве, 45 — в Московской области, 22 — в Нижегородской области, 20 — в Санкт-Петербурге, по десять — в Тульской и Ленинградской областях, четыре — в Красноярском крае, три — в Ханты-Мансийском АО, по два — в Крыму и Камчатском крае. Еще по два пациента зарегистрировано в Ярославской, Челябинской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.

Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 1,2 миллиона, 64 849 погибли, более 247 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там скончались уже 15 тысяч инфицированных), за ней следуют Испания, Франция и Великобритания. В Китае — откуда началось распространение вируса — умерли 3210 человек. На первом месте по количеству зараженных — США (более 312 тысяч больных).

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 13:35 MSK, 05.04
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