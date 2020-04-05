В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За сутки 536 случаев инфицирования выявлено в Москве, 45 — в Московской области, 22 — в Нижегородской области, 20 — в
Общее число заболевших в России достигло 5389 (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели. Накануне сообщалось о 582 новых случаях заражения.
Пандемия COVID-19
Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна. По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 1,2 миллиона, 64 849 погибли, более 247 тысяч пациентов выздоровели. Наибольшее число жертв — в Италии (там скончались уже 15 тысяч инфицированных), за ней следуют Испания, Франция и Великобритания. В Китае — откуда началось распространение вируса — умерли 3210 человек. На первом месте по количеству зараженных — США (более 312 тысяч больных).