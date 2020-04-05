15:18 (мск), источник: РИА Новости
В Петербурге умер пациент с коронавирусом
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Третий случай гибели пациента с COVID-19 зарегистрировали в Петербурге, говорится в сообщении городского оперативного штаба.
«Умер один человек… Всего в
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 5389 в 79 регионах, всего скончались от болезни 45 человек.