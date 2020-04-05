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15:18 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге умер пациент с коронавирусом

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Третий случай гибели пациента с COVID-19 зарегистрировали в Петербурге, говорится в сообщении городского оперативного штаба.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 216 422 +82 004
Скончалось65 711 +5 596
Выздоровело252 478 +18 789
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:26 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

«Умер один человек… Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Выписано после выздоровления 32 петербуржца. Умерло три человека», — сообщает оперштаб.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, почти 57 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 5389 в 79 регионах, всего скончались от болезни 45 человек.

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