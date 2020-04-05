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17:21 (мск), источник: РИА Новости

В Испании заявили о замедлении распространения коронавируса

МАДРИД, 5 апр — РИА Новости. Министерство здравоохранения Испании подтвердило тенденцию к замедлению распространения коронавируса в стране.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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Выздоровело355 +22
Инфицировано1 225 360 +85 033
Скончалось66 542 +5 655
Выздоровело252 615 +18 685
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

«Испания находится на стадии замедления эпидемии… Данные свидетельствуют о том, что карантинные меры действуют», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Число выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Испании чуть выше 6 тысяч, умерли 674 пациента, что свидетельствует о явной тенденции к снижению в последние дни.

Илья также сообщил, что возглавляемое им министерство распределило 58 миллионов единиц санитарного материала, в том числе 28 миллионов масок, 1,5 тысячи аппаратов ИВЛ.

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Министр также напомнил, что в стране проводятся от 15 до 20 тысяч тестов PCR (полимеразная цепная реакция), что, по его словам, один из самых высоких показателей в Европе. Илья отметил, что власти пытаются собрать как можно более подробную информацию о ситуации в домах престарелых в стране.

Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, будет продлен до 25 апреля включительно, сообщил ранее премьер Испании Педро Санчес. Для этого необходимо одобрение конгресса депутатов.

Жители имеют право выходить из дома только в исключительных случаях: чтобы купить продукты, лекарства, добраться до больницы, оказать помощь людям, которые не могут справляться самостоятельно, доехать до работы.

Кроме того, правительство приняло решение прекратить до 9 апреля всю деятельность в стране, не связанную с жизненной необходимостью.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:48 MSK, 05.04
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