В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

По его словам, «в конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи». «В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — рассказал дипломат.
Пронин добавил, что супруга мужчины находится в той же больнице на карантине. 31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
Согласно общей базе данных департамента контроля заболеваний при министерстве здравоохранения страны, коронавирус нового вида обнаружен у семи граждан России, которые проживали в двух популярных туристических провинциях — Чонбури и Пхукет. По информации ведомства на утро 5 апреля, среди зараженных были шесть женщин в возрасте от 28 до 60 лет, а также один 48-летний мужчина.
Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде был выявлен 13 января. Общее число инфицированных коронавирусом в королевстве на воскресенье превысило 2,1 тыс., вылечились 674 человека, 23 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 65 тыс. смертельных исходов.