В Москве у трех священников выявили коронавирус

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Еще у двоих священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве и иерей Дмитрий Карпов, клирик того же храма.
«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — говорится в сообщении Группы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.