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22:10 (мск), источник: РИА Новости

В Москве у трех священников выявили коронавирус

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве выявили коронавирус, еще у двоих его подозревают, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

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Выздоровело258 495 +14 249
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:30 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

В Telegram-канале Группы говорится, что по состоянию на 5 апреля 2020 года у следующих священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат:

  • иерей Николай Рыжков, клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Марьино, Москва);
  • иерей Виктор Волков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве;
  • иерей Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле в Москве.
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Еще у двоих священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден, это протоиерей Георгий Бреев, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском в Москве и иерей Дмитрий Карпов, клирик того же храма.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — говорится в сообщении Группы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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