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5 апреля, источник: Lenta.Ru

В России умерли еще две пациентки с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным коронавирусом скончались в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 260 104 +72 306
Скончалось68 413 +4 329
Выздоровело258 588 +12 639
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:41 MSK, 05.04
Источник: Агентство «Москва»

Отмечается, что обе пациентки были старше 80 лет. Также они имели тяжелые сопутствующие заболевания. Речь идет о почечной недостаточности, сахарном диабете и ишемической болезни сердца.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период умерли 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 67 тысяч человек.

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