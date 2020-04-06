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00:37 (мск), источник: РИА Новости

В Карачаево-Черкесии выявили первые три случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Первые три случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтверждены в Карачаево-Черкесии, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

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РоссияМир
Инфицировано5 389 +658
Скончалось45 +2
Выздоровело355 +22
Инфицировано1 263 976 +71 948
Скончалось69 082 +4 766
Выздоровело259 384 +13 403
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:52 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

«Сегодня, в воскресенье, мы получили официальное подтверждение первых трех случаев заболевания жителей нашей республики новой коронавирусной инфекцией. Еще один анализ не подтвержденный, по нему ситуация будет ясна завтра», — сказал Темрезов.

Два человека с подтвержденным диагнозом прилетели на самолете в республику из другого субъекта РФ, еще один заболевший — контактный.
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Если сидишь дома

«Заболевание у них проходит бессимптомно, люди чувствуют себя удовлетворительно. Инфицированные находятся на домашней самоизоляции, под медицинским наблюдением, им назначено необходимое лечение», — сказал глава республики.

По его словам, обследован весь круг контактных с ними лиц — у всех результат отрицательный.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 5 389 в 79 регионах, всего скончались от болезни 45 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
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