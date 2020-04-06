В Карачаево-Черкесии выявили первые три случая заражения коронавирусом

«Сегодня, в воскресенье, мы получили официальное подтверждение первых трех случаев заболевания жителей нашей республики новой коронавирусной инфекцией. Еще один анализ не подтвержденный, по нему ситуация будет ясна завтра», — сказал Темрезов.
«Заболевание у них проходит бессимптомно, люди чувствуют себя удовлетворительно. Инфицированные находятся на домашней самоизоляции, под медицинским наблюдением, им назначено необходимое лечение», — сказал глава республики.
По его словам, обследован весь круг контактных с ними лиц — у всех результат отрицательный.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 5 389 в 79 регионах, всего скончались от болезни 45 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.