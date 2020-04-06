У капитана «Теодора Рузвельта» обнаружен коронавирус

В конце марта Крозьер отправил электронное письмо в Пентагон с просьбой об изоляции на суше всего экипажа авианосца, так как на судне появились заболевшие с симптомами, характерными для COVID-19.
За неделю их число выросло и, по данным на понедельник, 30 марта, превышало 100.
За это время на берег было перемещено несколько матросов с характерными симптомами. Остальным санитарные ведомства США предписали соблюдать 14-дневный карантин с изоляцией на борту. Однако в понедельник письмо капитана оказалось в распоряжении газеты The San Francisco Chronicle. Отсутствие быстрого ответа Пентагона и командования ВМС на запросы издания, просившего прокомментировать письмо капитана, было сочтено некоторыми комментаторами как отказ помогать морякам.
Высказывалось мнение, что власти чуть ли не бросают экипаж на произвол судьбы. Позднее ВМС США опровергли эти слухи. Самого же капитана уволили за то, что он отправил письмо по открытым каналам, указав в качестве получателей нескольких человек, и тем самым не обеспечил конфиденциальность послания.