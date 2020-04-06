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05:47 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Защитникам предъявили потерпевшего

Росимущество заявило иск по делу о хищении при оказании адвокатских услуг.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в уголовном деле о хищении средств ПАО «Аэрофлот» при оказании авиакомпании адвокатской коллегией юридических услуг появился новый потерпевший. Им стало столичное управление Росимущества. Оно уже предъявило обвиняемым гражданский иск на 144,9 млн руб. Причиненный авиакомпании ущерб следствие оценивает в 250 млн руб. Никто из фигурантов вины не признает.

О том, что в деле о хищении денежных средств у ПАО «Аэрофлот» путем мошенничества, совершенного в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), появился новый потерпевший, защите обвиняемых стало известно после того, как на днях следователь СКР, который ведет это дело, ознакомил фигурантов и их адвокатов с соответствующим постановлением.

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Из него подследственные — адвокаты подмосковной коллегии «Ваш адвокатский партнер» (ранее «Консорс») Александр Сливко и Дина Кибец, а также заместитель гендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров и глава юридического департамента компании Татьяна Давыдова — узнали, что являются гражданскими ответчиками по иску территориального управления Росимущества по Москве, владеющего 51,17% акций авиакомпании.

В тот же день обвиняемые и их защита ознакомились с содержанием искового требования, из которого следовало, что государство в лице Росимущества признано потерпевшей стороной по уголовному делу и требует возмещения ущерба в размере 144,9 млн руб.

Уголовное дело СКР возбудил 30 сентября прошлого года на основании единственного рапорта оперативника управления «Т» (транспорт) ФСБ России.
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В нем утверждалось, что адвокаты коллегии «Ваш адвокатский партнер» совместно с заместителем гендиректора — директором юридического департамента ПАО «Аэрофлот» Владимиром Александровым и его заместителем по департаменту Татьяной Давыдовой в договорах о юридической помощи, которую адвокаты оказывали авиакомпании, значительно завысили стоимость проведенных работ, чем нанесли государству ущерб, «похитив не менее 250 млн руб.».

Адвокаты и топ-менеджеры «Аэрофлота» были задержаны 1—2 октября 2019 года, а затем Басманный суд санкционировал их арест. По ходу расследования следствие пришло к выводу, что Владимир Александров (который до 2013 года работал в Следственном комитете), Татьяна Давыдова, Дина Кибец и Александр Сливко «с октября 2015 по январь 2016 года вступили в преступный сговор и объединились в преступную группу с целью хищения в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ПАО “Аэрофлот — российские авиалинии”».

По версии следствия, хищению подлежали средства, которые выделялись юридическому департаменту компании для оплаты труда адвокатов, привлеченных для защиты интересов «Аэрофлота» из-за нехватки штатных сотрудников.

Для этого, считают в СКР, Александров «в соответствии с разработанным планом должен был ввести в заблуждение должностных лиц “Аэрофлота”» и убедить их в невозможности представления интересов компании в судах штатными юристами и необходимости заключения договоров с коллегией «Ваш адвокатский партнер».

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Роль же адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец, говорится в материалах дела, заключалась в подготовке и предоставлении финансовому департаменту «Аэрофлота» «счетов на оплату и заведомо ложных актов по объему и количеству выполненных работ». С января 2016 по июль 2017 года между адвокатской коллегией и авиакомпанией было заключено пять договоров на оказание юридической помощи по гражданским, арбитражным, уголовным и репутационным делам. По словам адвоката Сливко Дениса Кобелева, почасовая оплата услуг по договоренности сторон варьировалась в пределах от €350 до €400, в то время как следствие утверждает, что она не должна была превышать 3,6 тыс. руб. в час. Сумма похищенного, по подсчетам СКР, составила не менее 250 млн руб. На данный момент всем подследственным Басманный суд Москвы продлил срок ареста до 30 мая (Александров содержится в «Лефортово», Сливко — в СИЗО-5, а Кибец и Давыдова — в «женском» СИЗО-6).

Адвокат Александрова Мария Корчагина сообщила «Ъ», что обвиняемые и защита категорически не согласны со следствием, поскольку «речь идет о выполненных работах, а не хищении».

«Начиная с мая 2019 года и до возбуждения уголовного дела в отношении обвиняемых велись многочисленные проверки, а сами они активно сотрудничали со следствием, “Аэрофлот” по запросам следствия предоставлял все необходимые документы, и вдруг по какому-то рапорту обнаружили хищения», — говорит Корчагина, добавляя, что адвокаты, которых сейчас обвиняют, выиграли все судебные процессы в пользу «Аэрофлота», сохранив авиакомпании более 20 млрд руб.

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Она также отметила, что против ареста фигурантов в судах выступали не только защита, но и представители прокуратуры и «Аэрофлота». «Я могу только догадываться, почему потерпевшим признали только Росимущество и не признали других акционеров, и как оно рассчитало сумму своего гражданского иска. Скорее всего, потерпевший исходил из того, что у него 51% акций, и из суммы гонорара адвокатов», — добавила Мария Корчагина.

В свою очередь адвокат Сливко Денис Кобелев уточнил, что, по последним подсчетам, «Ваш адвокатский партнер» сберег «Аэрофлоту» 31 млрд руб. Он также отметил, что представители авиакомпании не раз заявляли в судах о том, что фигуранты дела не причинили ущерба «Аэрофлоту», а поэтому повода для уголовного дела нет.

По словам адвоката Кобелева, его доверитель Сливко написал открытое письмо.

В нем говорится, что цена за юридические услуги «носила справедливый характер с учетом сложности и ответственности поручений и объемов работ».

Автор письма утверждает, что ни в какие коррупционные сговоры не вступал, но сейчас от него требуют не только признания вины, но и «ложных показаний» на незнакомых ему руководителей в авиационной отрасли. «А в рамках оказания давления меня переводят из камеры в камеру, каждая хуже предыдущей», — заявляет автор письма.

В «Аэрофлоте» воздержались от комментариев.

Юрий Сенаторов

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