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10:08 (мск), источник: ТАСС

В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

Всего в регионе, по данным на 9.00 мск понедельника, зарегистрированы 13 случаев заражения.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Иркутске в понедельник, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня в больнице скончался 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией», — сказал собеседник агентства.

Пациент находился в Иркутской областной инфекционной больнице.

Всего в Иркутской области, по данным на 14:00 (09:00 мск) понедельника, зарегистрировано 13 случаев заражения новым коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Аргументы и факты
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