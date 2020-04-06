В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусной инфекцией умер в Иркутске в понедельник, сообщили ТАСС в
«Сегодня в больнице скончался 62-летний мужчина с коронавирусной инфекцией», — сказал собеседник агентства.
Пациент находился в Иркутской областной инфекционной больнице.
Всего в Иркутской области, по данным на 14:00 (09:00 мск) понедельника, зарегистрировано 13 случаев заражения новым коронавирусом.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано около 70 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.