Регионы начали вводить изоляцию для прибывающих из Москвы и Петербурга

Красноярское управление Роспотребнадзора ввело обязательную изоляцию на 14 дней для всех граждан, прибывающих в аэропорты Красноярска и Норильска (Красноярский край) из Москвы,
«С 6 апреля 2020 года вводится изоляция всех лиц, прибывающих в аэропорты городов Красноярска, Норильска рейсами из городов Москвы,
Кроме того, лица, прибывающие на территорию Красноярского края из Москвы,
«В случае появления любого ухудшения состояния здоровья данные граждане должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций», — подчеркивают в ведомстве.
Соответствующее постановление Главного санитарного врача по Красноярскому краю размещено на официальном сайте ведомства и вступает в силу с 6 апреля.
Пассажиры авиарейсов, прибывающих из Москвы в Томск, начиная с понедельника будут обязаны в течение двух недель находиться на самоизоляции, сообщает
Соответствующее решение принял накануне, 5 апреля, региональный оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Томской области. Решено, что томичи будут находиться на самоизоляции у себя дома, а прилетающие в Томск жители других регионов на этот же срок будут помещаться в обсерватор.
Всех прилетающих рейсами из Москвы будут встречать, вручая соответствующие постановления, сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции, сказано в сообщении.
По данным на воскресенье, в Томской области остается два подтвержденных случая заражения коронавирусом. По словам заместителя руководителя штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области,
По решению губернатора Сергея Жвачкина, режим полной самоизоляции в регионе действует до 15 апреля.
Граждане, прибывающие в Иркутскую область из Москвы и
«Лицам, прибывающим в аэропорты Иркутска и Братска рейсами из Москвы и
Прибывающие другими видами транспорта должны незамедлительно сообщить на единый телефон горячей линии о своем прибытии, дате и месте пребывания в Москве и
За находящимися в режиме самоизоляции устанавливается медицинское наблюдение.
По данным на понедельник в Иркутской области подтверждено девять случаев новой коронавирусной инфекции, из них три случая завозные из зарубежных стран, шесть — контактные.