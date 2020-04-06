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10:18 (мск), источник: РИА Новости

В Курске умер пациент с подозрением на COVID-19

ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Пациент с подозрением на коронавирус скончался в курской больнице, где он проходил лечение от пневмонии, сообщает в понедельник администрация области.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

В регионе у четырех человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. В областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко на изоляции, по данным на 5 апреля, находился 61 пациент с признаками ОРВИ и пневмониями.

«В больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Анализы на наличие коронавирусной инфекции у него были взяты и направлены в установленном порядке в референс-центр Москвы. В настоящее время ответа от столичных медиков не получено», — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, пациент был изолирован и получал всю необходимую помощь.

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