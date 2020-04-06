В Курске умер пациент с подозрением на COVID-19

В регионе у четырех человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. В областной инфекционной больнице имени Н. А. Семашко на изоляции, по данным на 5 апреля, находился 61 пациент с признаками ОРВИ и пневмониями.
«В больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Анализы на наличие коронавирусной инфекции у него были взяты и направлены в установленном порядке в
Как отмечают областные власти, пациент был изолирован и получал всю необходимую помощь.