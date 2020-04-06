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10:38 (мск), источник: ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,3 тысячи

Число выздоровевших россиян возросло до 406.

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РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 276 302 +72 056
Скончалось69 527 +4 721
Выздоровело264 048 +16 708
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 06.04
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло в России за последние сутки на 954 и сейчас составляет 6 343 человека в 80 регионах страны.

Выздоровело на данный момент 406 человек, 47 человек умерло, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах. За сутки выписан с выздоровлением 51 человек. Выздоровевших за весь период — 406. За сутки умерло два пациента в Московской области и Республике Коми. За весь период по России — 47», — говорится в сообщении штаба.

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