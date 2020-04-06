Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
15:58 (мск), источник: Газета.Ру

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.

Коронавирус COVID-19
16:42 (мск)Американские биологи записали «звук» коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 289 380 +64 020
Скончалось70 590 +4 048
Выздоровело270 372 +17 757
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: USAHITMAN Conspiracy News

Причиной этому стали многочисленные теории заговора, распространяемые в социальных сетях, которые поддержали некоторые звезды спорта и шоу-бизнеса. Есть ли связь между 5G и COVID-2019 — в материале «Газеты.Ru».

Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge. Причиной этому стало широкое распространение в социальных сетях теорий заговора о вредных свойствах сетей пятого поколения.

Новость
Почему столько людей верит в теории заговора?

Оператор одной из вышек, компания EE, заявил о том, что диверсия лишила мобильной связи близлежащий район.

«Наши инженеры выясняют причину пожара на одной из наших вышек в Бирмингеме. Если выяснится, что это был поджог, что является основной версией, то мы поможем полиции Уэст-Мидлендса установить виновника. Этот объект обслуживал тысячи людей в районе Бирмингема, обеспечивая связь 2G, 3G и 4G на протяжении многих лет. Мы постараемся как можно быстрее восстановить полное покрытие, но ущерб от пожара довольно значительный», — сообщил официальный представитель EE.

В крупнейших соцсетях и онлайн-платформах, включая Facebook, существует большое количество групп с тысячами участников, которые делятся слухами и теориями заговора о том, что связь 5G несет в себе угрозу здоровью, а также является первопричиной появления COVID-19.

Одна из таких теорий рассказывает о том, что новый коронавирус появился в Ухане, потому что этот город не так давно начал развертывание сетей пятого поколения.
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В связи с этим патоген якобы продолжил распространяться в другие населенные пункты, где также начали устанавливать 5G-вышки. При этом эта теория не объясняет, как вирус появился, например, в Иране или Японии, где новый стандарт еще не вводился.

Не существует никаких доказательств того, что 5G каким-то образом может быть связан с коронавирусом.

Более того, 5G не оказывает никакого вредного воздействия на организм человека — уровень излучения от этого стандарта не превышает принятые в мире нормы.
Новость
Коронавирус обваливает продажи смартфонов

Директор отдела нормативно-правового регулирования Ассоциации GSM Джон Джусти в интервью «Газете.Ru» от октября 2019 года сообщил о том, что существуют международно принятые предельные значения, от которых зависит применение частот для мобильной связи.

«Было много исследований, результаты которых демонстрируют, что если заданные пределы не нарушаются, то вреда здоровью не наносится. Подобные опасения высказывались и тогда, когда развертывались сети 2G, 3G, 4G — и вот теперь 5G. Проблема здесь точно такая же, но результаты исследований четки и понятны — если работа ведется в пределах, установленных научными исследованиями, то с вами ничего не случится. Мне не известны такие случаи, когда какая-либо страна сознательно шла на нарушение этих пределов», — заявил Джусти.

Тем не менее, количество тех, кто верит в теории заговора, связывающие 5G и коронавирус, только растет. Ситуацию усугубляет тот факт, что эти слухи начали поддерживать и распространять публичные люди, например, звезды спорта. Так, британский боксер Амир Хан заявил о том, что не верит в естественное появление COVID-19.

Новость
«Плохая вакцина хуже вируса»

«Я не думаю, что коронавирус пришел из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей. Вы верите в это? Я нет. Вы не думаете, что это как-то связано с этими вышками 5G, которые буквально вырастают у нас на глазах? Это искусственная вещь», — сообщил спортсмен. По его словам, с помощью коронавируса осуществляется контроль за людьми.

«Они хотят истребить всех нас, поэтому и говорят, что вирус особенно опасен для пожилых людей», — сказал боксер.

Среди тех, кто поддержал слухи о 5G, стал и голливудский актер, звезда сериала «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон, который опубликовал выдержку из статьи о связи нового стандарта и коронавируса в своем Instagram.

«Многие мои друзья говорят о негативном влиянии 5G. Моя подруга Камилла прислала мне вот это, и хотя я пока еще не имел возможности проверить теорию, она кажется мне очень интересной», — написал актер.

Против 5G также высказалась исполнительница хита «Paper Planes», певица M.I.A.

«Я не думаю, что 5G помогает распространять COVID-19. Но мне кажется, что 5G замедляет процесс восстановления организма, так как тело привыкает к сигналам на новых частотах», — заявила артистка в своем Twitter.

Широкое распространение фейков о 5G привело к тому, что YouTube пообещал удалять ролики, в которых будет рассказываться о вероятной связи нового стандарта и COVID-19, так как подобный контент «не имеет под собой медицинских оснований» и может вводить пользователей в заблуждение".

Маргарита Герасюкова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Назван единственный эффективный способ профилактики COVID-19
Коронавирусный кризис: кто потеряет работу
Коронавирус COVID-19
Аналитики спрогнозировали самое сильное с 2014 года падение доходов россиян
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 6,3 тысячи
Ученые описали типичную жертву коронавируса
Медики назвали предметы, которые надо регулярно дезинфицировать
Директор «Склифа» рассказал о развитии эпидемии
Ученые уточнили время сохранения коронавируса на поверхностях
Вирусы научились управлять обменом веществ своих жертв
Премьер Японии начал подготовку к объявлению режима ЧС
Здоровье
«Мне было стыдно, что я сдалась так быстро»: история медсестры, заразившейся COVID-19 Медицинский работник из Испании рассказала Здоровью Mail.ru, как пандемия расшатывает здравоохранение в стране.
Hi-Tech
Самый дорогой смартфон в России: будущее наступило? Будущее уже тут!
Горячие темы на Авто
Ну блин пятница же! 320
А кто-нибудь в курсе ? 256
Про без работы и без зарплаты 221
Самоизоляция и отцы 204
Кино
Нелли Уварова рассказала, почему ее больше не зовут сниматься Звезда сериала «Не родись красивой» назвала себя «не очень удобной» актрисой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Рыбаки 173
Ни слова про..., только про секс!) 138
Пока сидим дома, предлагаю немного прогуляться по Костроме 136
Память с рождения 133
Леди
Помолодевшая Надежда Бабкина очаровала поклонников новым фото 70-летняя певица поделилась кадром яркой фотосессии.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь