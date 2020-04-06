В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Причиной этому стали многочисленные теории заговора, распространяемые в социальных сетях, которые поддержали некоторые звезды спорта и
Неизвестные злоумышленники осуществили поджог мобильных вышек 5G в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте, связав появление коронавируса с новым стандартом сотовой связи, сообщает The Verge. Причиной этому стало широкое распространение в социальных сетях теорий заговора о вредных свойствах сетей пятого поколения.
Оператор одной из вышек, компания EE, заявил о том, что диверсия лишила мобильной связи близлежащий район.
«Наши инженеры выясняют причину пожара на одной из наших вышек в Бирмингеме. Если выяснится, что это был поджог, что является основной версией, то мы поможем полиции
В крупнейших соцсетях и
В связи с этим патоген якобы продолжил распространяться в другие населенные пункты, где также начали устанавливать 5G-вышки. При этом эта теория не объясняет, как вирус появился, например, в Иране или Японии, где новый стандарт еще не вводился.
Не существует никаких доказательств того, что 5G
Директор отдела
«Было много исследований, результаты которых демонстрируют, что если заданные пределы не нарушаются, то вреда здоровью не наносится. Подобные опасения высказывались и тогда, когда развертывались сети 2G, 3G, 4G — и вот теперь 5G. Проблема здесь точно такая же, но результаты исследований четки и понятны — если работа ведется в пределах, установленных научными исследованиями, то с вами ничего не случится. Мне не известны такие случаи, когда
Тем не менее, количество тех, кто верит в теории заговора, связывающие 5G и коронавирус, только растет. Ситуацию усугубляет тот факт, что эти слухи начали поддерживать и распространять публичные люди, например, звезды спорта. Так, британский боксер Амир Хан заявил о том, что не верит в естественное появление COVID-19.
«Я не думаю, что коронавирус пришел из Китая. Это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей. Вы верите в это? Я нет. Вы не думаете, что это
«Они хотят истребить всех нас, поэтому и говорят, что вирус особенно опасен для пожилых людей», — сказал боксер.
Среди тех, кто поддержал слухи о 5G, стал и голливудский актер, звезда сериала «Настоящий детектив» Вуди Харрельсон, который опубликовал выдержку из статьи о связи нового стандарта и коронавируса в своем Instagram.
«Многие мои друзья говорят о негативном влиянии 5G. Моя подруга Камилла прислала мне вот это, и хотя я пока еще не имел возможности проверить теорию, она кажется мне очень интересной», — написал актер.
Против 5G также высказалась исполнительница хита «Paper Planes», певица M.I.A.
«Я не думаю, что 5G помогает распространять COVID-19. Но мне кажется, что 5G замедляет процесс восстановления организма, так как тело привыкает к сигналам на новых частотах», — заявила артистка в своем Twitter.
Широкое распространение фейков о 5G привело к тому, что YouTube пообещал удалять ролики, в которых будет рассказываться о вероятной связи нового стандарта и COVID-19, так как подобный контент «не имеет под собой медицинских оснований» и может вводить пользователей в заблуждение".
Маргарита Герасюкова