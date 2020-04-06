В Калужской области сильный ветер снес купол с сельского храма

«Ветер такой сильный был, то снег, то дождь. Кошмар что творилось. Слава богу, что никого не помяло — ни машины, ни людей. Даже не на крышу упал, а сразу на землю», — рассказал собеседник, отметив, что инцидент произошел около трех часов дня.
Он добавил, что для восстановления купола придется «привлекать спонсоров».
Храм в селе вырос из установленной в конце XIX века церкви-часовни. В 1911 году к ней пристроили трапезную с двумя пределами и каменную колокольню. Внутри церкви были построены два иконостаса. После закрытия, в 1930-е годы, церковь подверглась разорению, а в 1980-х годах в ней случился пожар, и здание окончательно забросили. Масштабная реставрация началась в мае 2009 года, и с 2012 года в храме проходят постоянные службы.