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16:52 (мск), источник: РИА Новости

В Калужской области сильный ветер снес купол с сельского храма

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр — РИА Новости. Сильный ветер в воскресенье снес купол с храма Александра Невского в селе Высокиничи Калужской области, сообщил РИА Новости представитель храма.

«Ветер такой сильный был, то снег, то дождь. Кошмар что творилось. Слава богу, что никого не помяло — ни машины, ни людей. Даже не на крышу упал, а сразу на землю», — рассказал собеседник, отметив, что инцидент произошел около трех часов дня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он добавил, что для восстановления купола придется «привлекать спонсоров».

Храм в селе вырос из установленной в конце XIX века церкви-часовни. В 1911 году к ней пристроили трапезную с двумя пределами и каменную колокольню. Внутри церкви были построены два иконостаса. После закрытия, в 1930-е годы, церковь подверглась разорению, а в 1980-х годах в ней случился пожар, и здание окончательно забросили. Масштабная реставрация началась в мае 2009 года, и с 2012 года в храме проходят постоянные службы.

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