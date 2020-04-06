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17:07 (мск), источник: РИА Новости

В Сибири подтвердили 92 случая заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 6 апр — РИА Новости. Девяносто два подтвержденных случая заражения новым коронавирусом зарегистрировано по данным на понедельник в регионах Сибирского федерального округа, под медицинским наблюдением находятся более 24 тысяч человек, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в СФО.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 289 380 +64 020
Скончалось70 590 +4 048
Выздоровело270 372 +17 757
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04
Источник: РИА Новости

В понедельник полпред Сергей Меняйло провел заседание окружного координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов федерации округа.

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«По состоянию на 6 апреля, в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии зарегистрировано 92 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией… Всего в регионах Сибири выздоровели 11 человек, под медицинским наблюдением находится более 24 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения более 26,7 тысячи граждан», — сообщает пресс-служба со ссылкой на данные региональных управлений Роспотребнадзора.

Также отмечается, что в том числе, по информации правительства Иркутской области, в понедельник в Иркутской областной инфекционной клинической больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус.

На совещании рассматривались механизмы подготовки сибирских территорий к приему граждан, которые будут возвращаться из-за рубежа после возобновления международных перелетов, исполнение принятых в Сибири ограничительных мер по коронавирусу и другие вопросы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

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