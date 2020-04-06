В Сибири подтвердили 92 случая заражения коронавирусом

В понедельник полпред Сергей Меняйло провел заседание окружного координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории субъектов федерации округа.
«По состоянию на 6 апреля, в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии зарегистрировано 92 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией… Всего в регионах Сибири выздоровели 11 человек, под медицинским наблюдением находится более 24 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения более 26,7 тысячи граждан», — сообщает
Также отмечается, что в том числе, по информации правительства Иркутской области, в понедельник в Иркутской областной инфекционной клинической больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус.
На совещании рассматривались механизмы подготовки сибирских территорий к приему граждан, которые будут возвращаться
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.