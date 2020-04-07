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08:56 (мск), источник: Известия

Заключенные одной из тюрем Панамы устроили бунт из-за коронавируса

Заключенные тюрьмы «Нуэва-Эсперанса» в панамском регионе Колон устроили бунт после того, как в учреждении было зафиксировано два случая заболевания новым коронавирусом. Об этом сообщает агентство La Prenca Latina.

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РоссияМир
Инфицировано6 343 +954
Скончалось47 +2
Выздоровело406 +51
Инфицировано1 348 184 +72 328
Скончалось74 816 +5 302
Выздоровело284 802 +21 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 07.04
Источник: Reuters

Участники беспорядков требовали от властей освободить заключенных, которые уже отбыли большую часть своего наказания. Они жгли кровати и пытались выбить решетки. Полиция использовала слезоточивый газ и смогла взять ситуацию под контроль.

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Отмечается, что данных о пострадавших со стороны силовиков нет. Позднее администрация тюрьмы сообщила, что инфицированные осужденные были изолированы, пишет ТАСС.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На данный момент в Панаме 1988 случаев заражения коронавирусом, погибли 54 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:23 MSK, 07.04
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