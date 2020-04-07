Заключенные одной из тюрем Панамы устроили бунт из-за коронавируса

Участники беспорядков требовали от властей освободить заключенных, которые уже отбыли большую часть своего наказания. Они жгли кровати и пытались выбить решетки. Полиция использовала слезоточивый газ и смогла взять ситуацию под контроль.
Отмечается, что данных о пострадавших со стороны силовиков нет. Позднее администрация тюрьмы сообщила, что инфицированные осужденные были изолированы, пишет ТАСС.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
На данный момент в Панаме 1988 случаев заражения коронавирусом, погибли 54 человека.
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