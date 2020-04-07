16:39 (мск), источник: Коммерсантъ
Следствие взыскало со своих ущерб до копейки
СКР взыскал более 60 млн руб. со своих бывших сотрудников.
Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) взыскал более 64 млн руб. со своих бывших поставщиков и работавших с ними сотрудников. Ранее они были осуждены за мошенничество в особо крупном размере.
Иск СКР к бывшим начальнику управления капитального строительства комитета Алексею Скачкову, руководителю отдела управления закупками ведомства Александру Шкутову, гендиректору компании «Эксплуатация» Александру Плесовских, владельцу ООО «Стройгарант» Анатолию Савину и руководителю ООО «Альфа» Сергею Касаткину удовлетворил Кузьминский райсуд, а на днях утвердила тройка судей Мосгорсуда, отклонившая апелляцию ответчиков.
Все пятеро ответчиков являлись обвиняемыми по уголовному делу, которое ранее расследовал СКР. Комитет же был признан по нему потерпевшей стороной. По данным следствия, которые были подтверждены судом, махинации совершались в 2014—2015 годах.
Компания Анатолия Савина выиграла тогда конкурс на ремонт административного здания СКР на улице Строителей, 8. Именно в нем расположен кабинет председателя комитета Александра Бастрыкина, а также главное управление криминалистики и другие подразделения СКР.
По версии следствия, это было сделано путем замены техники марки Daikin на Electrolux. При поставке лифта E07 Vimec (Италия) за €27 тыс. и его монтаже украли 700 тыс. руб.
Также было похищено 9,2 млн руб. при модернизации комплекса автоматизации процессов
Все пятеро фигурантов признали свою вину, поэтому их уголовные дела еще в 2107 году Калининский районный суд
При этом подавать к осужденным иск о возмещении ущерба следствие не стало, сославшись на необходимость проведения дополнительных расчетов.
Первоначальная сумма ущерба 67 млн 353 тыс. руб. была сокращена. Из нее, в частности, вычли деньги, выплаченные обвиняемыми.
Несмотря на то, что фигуранты расследования давно находятся на свободе, в суд с СКР никто из них не пришел.
Рассмотрев же апелляционную жалобу представителей одного из обвиняемых, Мосгорсуд решил, что изложенное в ней не опровергает выводы суда первой инстанции, а направлено на иную оценку установленных обстоятельств по делу, а также иное толкование норм материального права, что в силу ст. 330 Гражданского процессуального кодекса РФ не является основанием для отмены судебного решения.
Николай Сергеев.