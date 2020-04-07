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17:41 (мск), источник: Известия

Экс-сенатору Арашукову добавили три эпизода в обвинение

Бывшему сенатору Рауфу Арашукову добавили в обвинение три новых эпизода. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила его адвокат Марина Андреева.

Источник: AP 2020

Речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). В обоих случаях следствие считает его организатором, а не исполнителем, рассказала юрист «РИА Новости».

Также уточнено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Следствие считает, что отец экс-сенатора Рауль Арашуков как руководитель организованного преступного сообщества «в целях пресечения возможности массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации» дал сыну указание убить двух человек.

В декабре 2019 года мать и сестру Арашукова объявили в федеральный розыск. По информации, озвученной в суде, женщинам вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.

Сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации, а позднее арестован и помещен в СИЗО.

По данным следствия, он причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Тогда же в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей. В октябре того же года полиция задержала двоюродного брата экс-сенатора Беслана и брата супруги его отца Ахмеда Коцбу, занимающего должность замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

В марте суд временно отстранил Арашукова-младшего от занимаемой им ранее должности.

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