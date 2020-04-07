17:41 (мск), источник: Известия
Экс-сенатору Арашукову добавили три эпизода в обвинение
Бывшему сенатору Рауфу Арашукову добавили в обвинение три новых эпизода. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила его адвокат Марина Андреева.
Речь идет о двух преступлениях по ст. 286 УК РФ («Превышение служебных полномочий») и ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). В обоих случаях следствие считает его организатором, а не исполнителем, рассказала юрист «РИА Новости».
Также уточнено обвинение по статье об участии в преступном сообществе. Следствие считает, что отец
В декабре 2019 года мать и сестру Арашукова объявили в федеральный розыск. По информации, озвученной в суде, женщинам вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.
Сенатор от
По данным следствия, он причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова. В общей сложности Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.
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