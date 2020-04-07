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21:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Член-корреспондент РАН отправлен под домашний арест

Закончено дело ученого, обвиняемого в хищении миллиарда.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», из СИЗО освобожден 70-летний член-корреспондент Российской академии наук Анатолий Филачев, обвиняемый в хищении 1 млрд руб. в бытность гендиректором АО «НПО “Орион”», выпускающего продукцию для Роскосмоса и Минобороны РФ. Следственный департамент (СД) МВД уже закончил расследование его дела, однако процесс ознакомления с материалами был прерван из-за угрозы заражения коронавирусом.

По словам адвокатов Анатолия Филачева, решение о переводе ученого из СИЗО под домашний арест было принято Первым апелляционным судом. «Это было сделано вопреки позиции следствия и прокуратуры, настаивавших на отклонении нашей жалобы, — сообщил “Ъ” адвокат Валерий Орлов.— Сама жалоба была подана на решение Мосгорсуда от 6 марта, продлившего Анатолию Филачеву стражу еще на два месяца».

Выступая в апелляционном суде, адвокаты Валерий Орлов и Михаил Серов прежде всего указывали на плохое состояние здоровья 70-летнего ученого, отмечая, что в случае возникновения эпидемии COVID-19 в СИЗО там не будет возможности оказать ему медицинскую помощь.

Кроме того, адвокаты обратили внимание судей на слабую доказательную базу следствия, у которого, как они поняли из изученных материалов дела, нет никаких оснований считать именно господина Филачева причастным к растрате.

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Адвокаты также сообщили, что во время предъявления обвинения в окончательной редакции Анатолий Филачев заявил, что не может признать вину, поскольку «это будет предательством всего того, что он сделал во времена СССР и новой России». Какие именно доводы повлияли на решение судей, адвокаты сообщить затруднились, поскольку в заседании была оглашена лишь резолютивная часть постановления.

Член-корреспондент РАН Анатолий Филачев является заслуженным деятелем науки РФ. В начале 1970-х годов он окончил факультет физической и квантовой электроники Московского физико-технического института. С 1982 года стал заместителем директора по науке и главным инженером Московского филиала НИИ «Фонон». С 1985 года — директор НИИ электронной и ионной оптики. С 1997 возглавлял НПО «Орион», специализирующееся на выпуске электронно-оптических преобразователей и тепловизионных приборов для Роскосмоса и Минобороны РФ.

В 2016 году Анатолий Филачев уволился с должности гендиректора НПО по состоянию здоровья, а еще через два года вместе со своим бывшим первым заместителем Мясудой Корнеевой стал фигурантом уголовного дела.
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В марте 2019 года СД МВД предъявил им обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое затем переквалифицировали на такую же растрату (ч. 4 ст. 160 УК), а Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил их под стражу. Правда, госпожу Корнееву вскоре перевели под домашний арест.

По версии следствия, господа Филачев и Корнеева заключили от имени «Ориона» как минимум четыре сомнительных договора поставки оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. Его контрагентами выступали московские ООО «Роспромтех» и интернет-магазин «Смарт-контроль», а также балашихинское ООО «Валберт».

По этим договорам НПО заплатило не менее 1 млрд руб. (изначально ущерб оценивался в 366 млн руб.), но оборудование так и не получило. В МВД считают, что деньги были обналичены и присвоены предполагаемыми участниками хищений.

Помимо наказания на срок до десяти лет с обвиняемых может быть взыскан ущерб — соответствующий иск к ним в рамках уголовного дела заявлен холдингом «Швабе» (входит в «Ростех», объединяя основные российские предприятия оптико-электронной отрасли), признанным потерпевшей стороной. В самом «Швабе» оперативно получить комментарии «Ъ» не удалось.

В свою очередь адвокаты отметили, что за время следствия СД МВД не обнаружил счетов, на которых хранились бы якобы похищенные средства. Более того, адвокаты утверждают, что в ходе ознакомления с материалами уголовного дела они не обнаружили данных о том, что Анатолий Филачев подписывал какие-либо документы о переводе денег. При этом они утверждают, что за год, что длилось следствие, с их подзащитным не проводились допросы и очные ставки. Прочие обстоятельства дела адвокаты оставили без комментариев, заявив, что они «смогут это сделать позже, когда дочитают все тома».

В свою очередь дочь Анатолия Филачева — Оксана Филачева заявила «Ъ», что в уголовном преследовании ее отца могли быть заинтересованы некоторые руководители НПО, которые в его отсутствие продали одну из площадок, где ранее проводились научные изыскания.

Выразив удовлетворение позицией апелляционного суда, отпустившего ее отца из СИЗО, госпожа Филачева призвала проявить гуманизм и к другим заключенным по экономическим статьям. «Опасность коронавируса осознали даже следователи, которые распорядились на время приостановить ознакомление обвиняемых и адвокатов с материалами дела», — сказала она.

Алексей Соковнин

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