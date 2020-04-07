21:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Член-корреспондент РАН отправлен под домашний арест
Закончено дело ученого, обвиняемого в хищении миллиарда.
Как стало известно «Ъ», из СИЗО освобожден 70-летний
По словам адвокатов Анатолия Филачева, решение о переводе ученого из СИЗО под домашний арест было принято Первым апелляционным судом. «Это было сделано вопреки позиции следствия и прокуратуры, настаивавших на отклонении нашей жалобы, — сообщил “Ъ” адвокат Валерий Орлов.— Сама жалоба была подана на решение Мосгорсуда от 6 марта, продлившего Анатолию Филачеву стражу еще на два месяца».
Кроме того, адвокаты обратили внимание судей на слабую доказательную базу следствия, у которого, как они поняли из изученных материалов дела, нет никаких оснований считать именно господина Филачева причастным к растрате.
Адвокаты также сообщили, что во время предъявления обвинения в окончательной редакции Анатолий Филачев заявил, что не может признать вину, поскольку «это будет предательством всего того, что он сделал во времена СССР и новой России». Какие именно доводы повлияли на решение судей, адвокаты сообщить затруднились, поскольку в заседании была оглашена лишь резолютивная часть постановления.
В марте 2019 года СД МВД предъявил им обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое затем переквалифицировали на такую же растрату (ч. 4 ст. 160 УК), а Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил их под стражу. Правда, госпожу Корнееву вскоре перевели под домашний арест.
По версии следствия, господа Филачев и Корнеева заключили от имени «Ориона» как минимум четыре сомнительных договора поставки оборудования для научных изысканий и обеспечения безопасности предприятия. Его контрагентами выступали московские ООО «Роспромтех» и
Помимо наказания на срок до десяти лет с обвиняемых может быть взыскан ущерб — соответствующий иск к ним в рамках уголовного дела заявлен холдингом «Швабе» (входит в «Ростех», объединяя основные российские предприятия
В свою очередь адвокаты отметили, что за время следствия СД МВД не обнаружил счетов, на которых хранились бы якобы похищенные средства. Более того, адвокаты утверждают, что в ходе ознакомления с материалами уголовного дела они не обнаружили данных о том, что Анатолий Филачев подписывал
Выразив удовлетворение позицией апелляционного суда, отпустившего ее отца из СИЗО, госпожа Филачева призвала проявить гуманизм и к другим заключенным по экономическим статьям. «Опасность коронавируса осознали даже следователи, которые распорядились на время приостановить ознакомление обвиняемых и адвокатов с материалами дела», — сказала она.
Алексей Соковнин