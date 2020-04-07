Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Старики-разбойники»Как английские пенсионеры совершили ограбление века
Фоторепортажи
20В Москве введен режим самоизоляции для всех жителей
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Бедным российским родителям выдали шесть картофелин, две сосиски и муку с жуком

В Карелии малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью выдали пайки из шести картофелин, двух сосисок и пакета муки.

Коронавирус COVID-19
21:29 (мск)Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 407 123 +82 216
Скончалось80 759 +7 056
Выздоровело297 934 +22 102
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:25 MSK, 07.04

В одном из таких пакетов ползало некое насекомое, которое опубликовавший фото пайка во «ВКонтакте» пользователь назвал жуком.

Помимо картофеля, муки и сосисок в качестве пайка бедные жители карельского города Питкяранты получили полкило сахара и кусок маргарина. «Это все. На две недели. Для малоимущих и детей-инвалидов», — говорится в тексте поста.

Фото похожих пайков оставили некоторые пользователи в комментариях к записи. На одном из снимков продовольствия вдвое больше (к примеру, четыре сосиски), поскольку паек рассчитан на двух человек.

Министр образования Республики Карелия Роман Голубев на своей странице во «ВКонтакте» назвал представленный на фотографиях продуктовый набор не соответствующим перечню, направленному в школы Карелии. По его словам, в реальный набор продуктов для детей должны входить консервы, крупа, макароны, мука, сахар, молоко, печенье и другие продукты. К своей записи он приложил фото правильного пайка.

«Администрация района уже начала разбирательство по данному вопросу, выдача временно приостановлена. Министерство образования Республики Карелия держит эту ситуацию на контроле», — подчеркнул Голубев.

Продуктовые наборы положены ученикам российских школ, которые из-за режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса, вынуждены были перейти на домашнее обучение.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 7497 зараженных в 81 регионе. По официальным данным, 58 человек с коронавирусом умерли, выздоровели 494 человека. В стране осталось только четыре региона, в которых не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, — Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, Тува и Чукотка. В Карелии, по официальным данным, заразились двое.

Школьники делают маски для защиты от коронавируса из-за их нехватки в аптеках города
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 07.04
 Раскрыты подробности о состоянии Надежды Бабкиной
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Коронавирус COVID-19
В Китае спустя 76 дней изоляции открылся выезд из Уханя
Путин: пик эпидемии еще не пройден, надо избежать чужих ошибок
Правительство готовит новый пакет мер поддержки из-за коронавируса
Песков: очных собеседников Путина заранее тестируют на коронавирус
Путин: пик эпидемии еще не пройден
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля
Коронавирус COVID-19: главные события 7 апреля
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Здоровье
Предложено новое средство от коронавируса Как показали предварительные эксперименты, распространенный антипаразитарный препарат убивает вирус SARS-CoV-2 за двое суток.
Hi-Tech
Страна опустела. Посмотрите на новые фото из сети Такой вы ее еще не видели!
Горячие темы на Авто
А кто-нибудь в курсе ? 260
Про без работы и без зарплаты 242
Сегодня буду говорить о либералах -которые в Курилке 232
Самоизоляция и отцы 205
Кино
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса Онор Блэкман скончалась на 95-м году жизни
Новости партнеров
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Дети
Как семья из России живет на карантине на Кипре (фото) С какими трудностями сталкиваются мамы в изоляции «на расплавленном солнцем острове»
Леди
Кумиры наших мам: самые известные иконы красоты 70-х Макияж, который носили в 70-х, отличался длинными ресницами, кошачьими стрелками и яркими тенями фиолетово-синей гаммы.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь