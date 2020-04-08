03:42 (мск), источник: ТАСС
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области
ТАСС, 8 апреля. Спасатели достали
Ранее сообщалось, что под завалами находится один человек. «Несколько минут назад
Как пояснили в ведомстве, медики осмотрели пять человек, эвакуированных из дома. Троих из них отпустили домой, еще двоих госпитализировали. По данным местных властей, со вторым извлеченным
В региональном главке МЧС РФ сообщили, что по предварительным данным, под завалами людей не осталось.
Около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.