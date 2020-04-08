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03:42 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

ТАСС, 8 апреля. Спасатели достали из-под завалов дома в Вачском районе Нижегородской области, где около полуночи прогремел взрыв, двух человек, один из них погиб. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что под завалами находится один человек. «Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», — отметили в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, медики осмотрели пять человек, эвакуированных из дома. Троих из них отпустили домой, еще двоих госпитализировали. По данным местных властей, со вторым извлеченным из-под завалов мужчиной проводятся реанимационные мероприятия.

В региональном главке МЧС РФ сообщили, что по предварительным данным, под завалами людей не осталось. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Около полуночи в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Филинском Нижегородской области произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвался газовый баллон. Произошло обрушение обоих этажей между подъездами. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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