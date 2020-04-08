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06:27 (мск), источник: Интерфакс

Рекордное количество людей умерли от коронавируса в США за сутки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU — В США за сутки от коронавируса скончались 1736 человек, это наивысший показатель с момента начала эпидемии в стране, сообщает телеканал CNN со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано7 497 +1 154
Скончалось58 +11
Выздоровело494 +88
Инфицировано1 430 141 +82 338
Скончалось82 119 +7 312
Выздоровело301 130 +23 728
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 08.04
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По данным университета, в США на настоящий момент 12 722 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

Предыдущее рекордное суточное число смертей от коронавируса было зафиксировано 4 апреля, тогда сообщалось о 1 344 летальных исходах.

Самое большое количество смертей отмечается в городе Нью-Йорке — 4 009. Город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Количество случаев заражения COVID-19 в Штатах приближается к 400 тыс. Почти 22 тыс. человек полностью выздоровели, отмечает университет.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти 2 млн человек сдали анализы на COVID-19. Он также сказал, что больше всего страдают от коронавируса афроамериканцы. Трамп призвал нацию готовиться к тому, что текущая неделя будет очень тяжелой и будет много смертей.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс считает, что признаки улучшения ситуации с COVID-19 наблюдаются в крупных американских городах, где сложилась наиболее тяжелая ситуация.

«Согласно первым цифрам, которые мы получаем, из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Нового Орлеана, Детройта и Чикаго (…) появляются некоторые признаки выравнивания, прогресса», — сказал Пенс в ходе брифинга в Белом доме.

Представители администрации Трампа также выступили с оптимистичными заявлениями по поводу эпидемии коронавируса в стране. Так, по мнению директора американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, число смертей в стране от коронавируса COVID-19 будет меньше, чем прогнозировалось ранее. На прошлой неделе появился прогноз, согласно которму жертвами коронавируса в США могут стать от 100 до 240 тысяч американцев.

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1 апреля© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:45 MSK, 08.04
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