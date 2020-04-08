11:04 (мск), источник: Ведомости
В России второй день подряд зафиксировано более 1000 случаев коронавируса
Общее число заболевших выросло до 8 672 человек.
За последние сутки в России зафиксировано 1175 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это очередной рекорд — предыдущий был зафиксирован накануне, когда оперштаб сообщил о 1154 новых заболевших. В Москве выявлено 660 новых больных COVID-19, накануне оперштаб отчитался о рекорде в 697 новых случаев.
Больше всего новых случаев за сутки, кроме Москвы, зафиксировано в Подмосковье (95),
Заболевание COVID-19 выявлено в 81 из 85 регионов. В первую десятку регионов по числу заразившихся кроме Москвы (5841) входит Московская область (549),
Пик заболеваемости COVID-19 в России наступит через 10−14 дней, заявила 7 апреля руководитель федерального
В мире, по данным американского Университета Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превышает 1 430 000 человек в 184 странах, число умерших — больше 82 000 инфицированных. Выздоровело уже больше 300 000 пациентов.
На момент публикации Россия входит в топ-20 стран по числу заболевших COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в США (399 886), Испании (141 942), Италии (135 586), Франции (110 070) и Германии (107 663).
Алена Якушова