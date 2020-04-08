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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано8 672 +1 175
Скончалось63 +5
Выздоровело580 +86
Инфицировано1 432 577 +82 054
Скончалось82 195 +7 339
Выздоровело301 649 +16 322
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 08.04
Источник: Агентство «Москва»

Большинство из них в Москве — 660 случаев. Следом идут Московская область (95 случаев), Санкт-Петербург и Ленинградская область (34 и 32 случая соответственно), Республика Марий Эл (27 случаев), Мурманская область (25 случаев), по 24 случая в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 18 в Липецкой области, Республике Коми и Республике Ингушетии. В Рязанской области 15 случаев заражения коронавирусом за последние сутки, в Ямало-Ненецком автономном округе — 11.

В Воронежской области и Кабардино-Балкарии по 10 случаев. В остальных регионах менее 10 зараженных за сутки. За сутки зафиксировано пять летальных случаев.

Всего зарегистрировано 8672 заболевших в 82 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 580 человек.

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Источник:©Аргументы и факты
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