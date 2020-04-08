Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Осторожно, двери открываютсяКак Китай выходит из-под карантина
Фоторепортажи
7Скончался писатель и драматург Леонид Зорин
28Полдень в пустых городах
16:45 (мск), источник: РИА Новости

В Эстонии задержали 13-летнего главу международной неонацисткой группы

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала основателя и руководителя международной неонацисткой группировки Feuerkrieg Division (FKD), однако не может его арестовать, поскольку им оказался 13-летний школьник из небольшого эстонского городка, сообщил среду еженедельник Eesti Ekspress.

Источник: РИА Новости

«КАПО задержало 13-летнего школьника, который действовал в интернете под ником Commander, в январе этого года. Парень проживает в маленьком эстонском городке, ходит в школу, его успеваемость нормальная. В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах, однако в Эстонии несовершеннолетние не несут юридической ответственности и заключить его под стражу полиция не может», — говорится в сообщении.

Новость
Посетителей фестиваля неонацистов в Германии оставили без пива

По данным Eesti Ekspress, все управление FKD происходило онлайн, поэтому «Командиру» было легко скрывать свою личность. Из переписок в интернете можно заключить, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Большинству, скорее всего, было меньше, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Охват был масштабен: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

Издание отмечает, что большая часть онлайн-общения — это просто фантазии, но не все было так безобидно. Например, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия. Основной деятельностью FKD оставалось распространение пропагандистских плакатов и флайеров.

Согласно данным переписки членов группировки, они считали своими врагами практически всех, предлагая расстрелять полицейских, политиков, евреев, либертарианцев, консерваторов, коммунистов, либералов, негров, гомосексуалистов и транссексуалов.
Новость
Случаи терактов, осуществленных правыми радикалами

По словам главы бюро КАПО Алара Ридамяэ, радикализация в интернете — это масштабная общественная проблема и глобальное явление, для предотвращения которого мы тесно сотрудничаем с зарубежными коллегами.

«Имеющие подобные радикальные взгляды люди общаются между собой на международном уровне, — это общеизвестный факт. Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае»,-сказал Ридамяэ Eesti Ekspress.

По его мнению, в Эстонии ни одна из форм насильственного радикализма не находит обширной общественной поддержки. «Однако нельзя исключать угрозу, которая может исходить от отдельных личностей», — добавил Ридамяэ.

 В США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Клара Новикова рассказала о состоянии Бабкиной
Путин дал новые поручения из-за ситуации с коронавирусом
В России установят спецвыплату медикам, борющимся с COVID-19
Кремль прокомментировал возможное сокращение нерабочих дней
Российские компании вводят четырехдневную рабочую неделю
Над Землей взошло «Розовое суперлуние» (фото)
Осторожно, двери открываются: как Китай выходит из-под карантина
Лещенко рассказал, как Малахов просил его нарушить карантин
Здоровье
Коронавирус мог заразить уже десятки миллионов человек Количество выявляемых случаев инфицирования составляет всего около 6% от их реального числа.
Hi-Tech
Посмотрите на новейшую боевую технику США (впечатляет) Он выдержал условия жаркой пустыни и экстремальные минусовые температуры
Авто
Как общаться с полицией тем, кто за рулем во время самоизоляции Слухи про введение спецпропусков, эвакуацию машин нарушителей режима самоизоляции и прочие репрессии в связи с COVID-19 — все это не на шутку обеспокоило водителей. Как на самом деле должны вести себя автомобилисты и что от них может требовать полиция?
Кино
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой Актриса стала героиней передачи «Секрет на миллион»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Людмила Петрановская: «Детоцентризм сейчас неуместен» Самое время наделить детей домашними обязанностями
Леди
У 67-летней Елены Степаненко появился поклонник-бизнесмен Сама юмористка пока не готова начинать новый роман.
Новости партнеров
До Примадонны: кого любил в прошлом Максим Галкин
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь