В Эстонии задержали 13-летнего главу международной неонацисткой группы

«КАПО задержало 13-летнего школьника, который действовал в интернете под ником Commander, в январе этого года. Парень проживает в маленьком эстонском городке, ходит в школу, его успеваемость нормальная. В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах, однако в Эстонии несовершеннолетние не несут юридической ответственности и заключить его под стражу полиция не может», — говорится в сообщении.
По данным Eesti Ekspress, все управление FKD происходило онлайн, поэтому «Командиру» было легко скрывать свою личность. Из переписок в интернете можно заключить, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Большинству, скорее всего, было меньше, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Охват был масштабен: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.
Издание отмечает, что большая часть онлайн-общения — это просто фантазии, но не все было так безобидно. Например, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия. Основной деятельностью FKD оставалось распространение пропагандистских плакатов и флайеров.
Согласно данным переписки членов группировки, они считали своими врагами практически всех, предлагая расстрелять полицейских, политиков, евреев, либертарианцев, консерваторов, коммунистов, либералов, негров, гомосексуалистов и транссексуалов.
По словам главы бюро КАПО Алара Ридамяэ, радикализация в интернете — это масштабная общественная проблема и глобальное явление, для предотвращения которого мы тесно сотрудничаем с зарубежными коллегами.
«Имеющие подобные радикальные взгляды люди общаются между собой на международном уровне, — это общеизвестный факт. Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае»,-сказал Ридамяэ Eesti Ekspress.
По его мнению, в Эстонии ни одна из форм насильственного радикализма не находит обширной общественной поддержки. «Однако нельзя исключать угрозу, которая может исходить от отдельных личностей», — добавил Ридамяэ.