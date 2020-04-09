00:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Проворовавшимся банкирам вышла скидка
Четырем финансистам скостили сроки, оставив наказание одному из авторов молдавской схемы.
Как стало известно «Ъ», в
Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных за хищения средств банка «Донинвест» и большинству из них уменьшил сроки лишения свободы.
При этом приговор Александру Григорьеву, которого обвинение считает организатором хищений, апелляционная инстанция оставила без изменений, подтвердив девятилетний срок, сообщил «Ъ» один из его адвокатов Михаил Тохмахов.
Напомним, в августе прошлого года Александр Григорьев был осужден в
По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено около 1,4 млрд руб.
В июле 2014 года Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказался и его родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен
По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб.
В итоге участники преступной группы были осуждены за мошенничество и растрату (ст. 159 и ст. 160 УК РФ соответственно). При этом суд не признал их вину в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), чего добивалась сторона обвинения.
По словам Михаила Тохмахова, апелляционная инстанция подтвердила законность оправдания осужденных по ст. 210 УК РФ и признала за ними право на реабилитацию.
Тем не менее адвокат не исключил обращения в кассационный суд с целью полного оправдания его подзащитного. «Защита Александра Григорьева настаивает на его невиновности в хищении денежных средств банка “Донинвест”.
Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной
При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013—2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.
Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев