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00:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Проворовавшимся банкирам вышла скидка

Четырем финансистам скостили сроки, оставив наказание одному из авторов молдавской схемы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Ростове-на-Дону апелляционный суд снизил сроки наказания членам преступной группы, осужденным за хищения средств банка «Донинвест». Однако девятилетний срок организатору этой преступной деятельности Александру Григорьеву, которого следствие к тому считает одним из авторов так называемой молдавской схемы по выводу миллиардов рублей и долларов за границу, апелляционная инстанция оставила без изменений. Защита банкира настаивает на его невиновности.

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных за хищения средств банка «Донинвест» и большинству из них уменьшил сроки лишения свободы. Топ-менеджерам банка Алле Калитванской и Светлане Гуленковой наказание сокращено на 1 год — до 6 лет и 10 месяцев, Денису Волчкову на 3 месяца — до 8 лет, юристу Ринату Юсупову на 6 месяцев — до 4 лет.

При этом приговор Александру Григорьеву, которого обвинение считает организатором хищений, апелляционная инстанция оставила без изменений, подтвердив девятилетний срок, сообщил «Ъ» один из его адвокатов Михаил Тохмахов.

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Напомним, в августе прошлого года Александр Григорьев был осужден в Ростове-на-Дону за мошеннические действия с денежными средствами ростовского банка «Донинвест» и московского банка «Западный», остальные фигуранты оказались на скамье подсудимых только за причастность к хищениям в ростовском банке.

По версии обвинения, Александр Григорьев осенью 2013 года установил контроль над «Западным». После этого банкир организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом из «Западного» было выведено около 1,4 млрд руб.

В июле 2014 года Александр Григорьев купил банк «Донинвест». Чтобы избежать внимания со стороны ЦБ РФ, банкир оформил покупку на своих знакомых, записав на каждого долю в пределах 10%. В числе номинальных владельцев «Донинвеста» оказался и его родственник Денис Волчков, который впоследствии был назначен вице-президентом банка.

По версии следствия, хищения в «Донинвесте» совершались по той же схеме, что и в «Западном». В эту незаконную деятельность Александр Григорьев вовлек председателя правления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову, которые, используя свое служебное положение, подписывали кредитные договоры с подставными фирмами, через которые выводились средства. Московские юристы Оксана Ермакова и Ринат Юсупов занимались изготовлением подложных документов, создающих видимость реальной хозяйственной деятельности фиктивных заемщиков и наличия залога. Таким образом в «Донинвесте» было похищено 706 млн руб.

В итоге участники преступной группы были осуждены за мошенничество и растрату (ст. 159 и ст. 160 УК РФ соответственно). При этом суд не признал их вину в создании и участии в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), чего добивалась сторона обвинения.

По словам Михаила Тохмахова, апелляционная инстанция подтвердила законность оправдания осужденных по ст. 210 УК РФ и признала за ними право на реабилитацию.

Тем не менее адвокат не исключил обращения в кассационный суд с целью полного оправдания его подзащитного. «Защита Александра Григорьева настаивает на его невиновности в хищении денежных средств банка “Донинвест”. Во-первых, фактически в виде кредитов выдавались средства, которые незадолго до этого внес в банк сам Григорьев, приобретая доли в ООО “КБ “Донинвест””. Во-вторых, значительная часть кредитов были выданы техническим заемщикам для расчистки долгов, оставшихся от фирм, аффилированных с прежним владельцем банка Михаилом Парамоновым. Впоследствии эти деньги вернулись в банк, а целью схемы было улучшение качества его кредитного портфеля до нормативов, установленных регулятором. То есть имело место не хищение, а банальная “переупаковка” кредитов», — говорит Михаил Тохмахов.

Банк «Донинвест» работал с 1991 года, он являлся ядром одноименной финансово-промышленной группы предпринимателя Михаила Парамонова (самым известным предприятием группы был обанкротившийся автомобильный завод ТагАЗ). Банк прекратил работу в 2014 году, после того как ЦБ РФ отозвал у него лицензию на осуществление банковских операций. Также после отзыва лицензии в 2014 году остановил деятельность банк «Западный».

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При этом следует отметить, что Александр Григорьев, по данным МВД России, являлся участником еще одного преступного сообщества. Речь идет об ОПС бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка (заочно арестован и объявлен в международный розыск), которое вывело из России как минимум $1 млрд. В 2013—2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб.

Вадим Водолазов, Ростов-на-Дону; Николай Сергеев

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