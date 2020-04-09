00:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд вчитался в произведения скинхеда
Националистская литература потянула на долгие сроки.
В Нижегородской области на длительные сроки осуждены националисты, распространявшие воспоминания известного скинхеда Кирилла Блинова, отбывающего срок за избиение и убийство двух иностранцев. Его тюремные сочинения редактировали и издавали единомышленники из Нижегородской, Московской, Воронежской, Волгоградской и Тульской областей. Одна из них, поэтесса Анна Карпухина, в последнем слове цитировала стихи Евгения Евтушенко и письмо Александра Пушкина Александру Бестужеву с призывом судить писателя по законам, им самим над собою признанным.
Варнавинский районный суд Нижегородской области приговорил известного скинхеда Кирилла Блинова и его соратников Анну Карпухину, Алексея Марусева, Наталью Пономареву, Ксению Ткаченко и Николая Макарова в общей сложности к 29 с половиной годам лишения свободы (последних двоих условно). Их признали виновными в создании и участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ) и в разжигании ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Они признаны виновными в распространении воспоминаний организатора этого экстремистского сообщества националиста Кирилла Блинова.
Как ранее писал «Ъ», в 2010 году скинхед с друзьями избил продавца шаурмы на автостанции «Канавинская» в Нижнем Новгороде, тот скончался в больнице. Затем в микрорайоне Мещерское Озеро скинхед убил азербайджанца 19 ножевыми ударами. Адвокаты настаивали, что Кирилл Блинов не был причастен к преступлениям, но отказался сдать следствию других участников и поэтому оказался в тюрьме.
В колонии националист начал писать воспоминания юности, стихи и книги о соратниках «Ценой свободы» и «Юность на белых шнурках», признанные запрещенной литературой.
В последней автор под псевдонимом Кирилл Риддик рассказывал о нижегородских
По данным следствия, Кирилл Блинов создал в социальных сетях закрытую группу для своих единомышленников. Администраторами группы стали две девушки из Воронежской и Волгоградской областей. Одна из них, молодая поэтесса Анна Карпухина под псевдонимом Ярилина, занималась редактированием книг. Националисты находили иллюстраторов, дикторов для озвучивания книг и тех, кто помогал с печатью книг.
В суде гособвинение доказало распространение четырех книг, пятую Кирилл Блинов дописать не успел — к нему пришли следователи.
При обысках у его сподвижников нашли националистические флаги, ножи, биты и другую атрибутику. После оперативных мероприятий телеканал «Рен ТВ» сообщил, что использовать литературу Кирилла Риддика как идеологическую библию националистов придумали в запрещенной в России украинской праворадикальной организации «Правый сектор».
В 2018 году по этому делу арестовали пять человек, Кирилла Блинова обвинили в создании экстремистского сообщества. В следственном изоляторе фигуранты провели более года. Свою вину частично признали лишь двое из них. В социальных сетях появились группы поддержки обвиняемых, в которых им собирали продукты и материальную помощь родственникам. В частности, администраторы одной из таких групп просили поддержать редактора книг Анну Карпухину. В соцсетях опубликовано ее последнее слово, в котором она цитирует письмо Александра Пушкина писателю Александру Бестужеву — «Писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» — и рассуждает о судьбе русских поэтов и декабристов:
«Просто
Обращаясь к судье, Ярилина настаивала, что в России с тех пор ничего не изменилось, и принцип «свобода слова влечет за собой несвободу»
Владимир Зубарев, Нижний Новгород