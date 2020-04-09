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00:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд вчитался в произведения скинхеда

Националистская литература потянула на долгие сроки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Нижегородской области на длительные сроки осуждены националисты, распространявшие воспоминания известного скинхеда Кирилла Блинова, отбывающего срок за избиение и убийство двух иностранцев. Его тюремные сочинения редактировали и издавали единомышленники из Нижегородской, Московской, Воронежской, Волгоградской и Тульской областей. Одна из них, поэтесса Анна Карпухина, в последнем слове цитировала стихи Евгения Евтушенко и письмо Александра Пушкина Александру Бестужеву с призывом судить писателя по законам, им самим над собою признанным.

Варнавинский районный суд Нижегородской области приговорил известного скинхеда Кирилла Блинова и его соратников Анну Карпухину, Алексея Марусева, Наталью Пономареву, Ксению Ткаченко и Николая Макарова в общей сложности к 29 с половиной годам лишения свободы (последних двоих условно). Их признали виновными в создании и участии в экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ) и в разжигании ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ). Они признаны виновными в распространении воспоминаний организатора этого экстремистского сообщества националиста Кирилла Блинова.

Как ранее писал «Ъ», в 2010 году скинхед с друзьями избил продавца шаурмы на автостанции «Канавинская» в Нижнем Новгороде, тот скончался в больнице. Затем в микрорайоне Мещерское Озеро скинхед убил азербайджанца 19 ножевыми ударами. Адвокаты настаивали, что Кирилл Блинов не был причастен к преступлениям, но отказался сдать следствию других участников и поэтому оказался в тюрьме.

В колонии националист начал писать воспоминания юности, стихи и книги о соратниках «Ценой свободы» и «Юность на белых шнурках», признанные запрещенной литературой.

В последней автор под псевдонимом Кирилл Риддик рассказывал о нижегородских подростках-скинхедах, нападавших на иностранцев и совершавших убийства «за чистоту белой расы». Тексты, написанные Кириллом Блиновым на мобильном телефоне в тюрьме, распространяли в социальных сетях соратники писателя. По словам близких к следствию источников, оперативники ФСБ попросили сотрудников колонии не препятствовать экстремисту, чтобы накрыть всю сеть распространения литературы. В 2018 году силовики провели обыски у 19 человек в Нижегородской, Воронежской, Тульской, Брянской, Московской, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях и Краснодарском крае.

По данным следствия, Кирилл Блинов создал в социальных сетях закрытую группу для своих единомышленников. Администраторами группы стали две девушки из Воронежской и Волгоградской областей. Одна из них, молодая поэтесса Анна Карпухина под псевдонимом Ярилина, занималась редактированием книг. Националисты находили иллюстраторов, дикторов для озвучивания книг и тех, кто помогал с печатью книг.

В суде гособвинение доказало распространение четырех книг, пятую Кирилл Блинов дописать не успел — к нему пришли следователи.

При обысках у его сподвижников нашли националистические флаги, ножи, биты и другую атрибутику. После оперативных мероприятий телеканал «Рен ТВ» сообщил, что использовать литературу Кирилла Риддика как идеологическую библию националистов придумали в запрещенной в России украинской праворадикальной организации «Правый сектор».

В 2018 году по этому делу арестовали пять человек, Кирилла Блинова обвинили в создании экстремистского сообщества. В следственном изоляторе фигуранты провели более года. Свою вину частично признали лишь двое из них. В социальных сетях появились группы поддержки обвиняемых, в которых им собирали продукты и материальную помощь родственникам. В частности, администраторы одной из таких групп просили поддержать редактора книг Анну Карпухину. В соцсетях опубликовано ее последнее слово, в котором она цитирует письмо Александра Пушкина писателю Александру Бестужеву — «Писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным» — и рассуждает о судьбе русских поэтов и декабристов:

«Просто кто-то под пытками в Петропавловке сказал, что Рылеев вдохновился комедией Грибоедова. Александру Сергеевичу тогда повезло, отсидел за “Горе от ума” полгода, а Рылееву — нет, повесили».

Обращаясь к судье, Ярилина настаивала, что в России с тех пор ничего не изменилось, и принцип «свобода слова влечет за собой несвободу» по-прежнему актуален. «Экстремисты взрывают автобусы и захватывают школы, а я пишу. Когда в тюрьме я говорю, что сижу за экстремизм, у меня неизменно спрашивают: “Кого убили?” И меня охватывает странное чувство стыда, словно я плохой экстремист. Простите, но я предпочитаю быть хорошим поэтом, неплохим учителем, посредственным художником, а не плохим экстремистом», — настаивала поэтесса, закончив свое выступление стихотворением Евгения Евтушенко «Первый арест». Суд назначил ей четыре года колонии, Алексею Марусеву — четыре с половиной года, Наталье Пономаревой — пять лет, Кириллу Блинову — восемь лет тюрьмы (с учетом отбытого срока ему предстоит отсидеть еще 23 года). Ксения Ткаченко и Николай Макаров получили по четыре года условно. Осужденные намерены обжаловать приговор.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород

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