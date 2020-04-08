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23:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Дизельное дело споткнулось о вирус

Закончено расследование хищений 3,2 млрд рублей руководством Росрезерва.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», коронавирус вмешался в практически завершенное расследование громкого уголовного дела о предполагаемом хищении из бюджета 3,2 млрд руб. высокопоставленными сотрудниками Росрезерва и предпринимателями, придумавшими способ продления срока эксплуатации дизельного топлива. Защитник одного из обвиняемых проигнорировал назначенное следователем ознакомление с материалами дела в СИЗО. Адвокат считает, что процессуальное действие не относится к категории неотложных, а в условиях пандемии ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников процесса. Об этом он написал в своем ходатайстве на имя следователя СКР, который теперь требует, чтобы защитник прибыл в Бутырку 13 апреля.

В конце марта 2020 года следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР Олег Савельев завершил расследование уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его фигурантами являются бывшие заместитель главы Федерального агентства по государственным резервам Александр Кирюхин, заместитель начальника управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва Олег Лазарев (был арестован уже в должности замначальника департамента государственного и оборонного заказа в аппарате правительства), руководитель ведомственного НИИ Сергей Уланин и его подчиненный Вадим Гаврилов, а также коммерсанты из ООО «Нафтапремиум» Александр Безруков и Алексей Павлов.

Все они обвиняются в хищении из бюджета более 3,2 млрд руб., выделенных на разработку технологии для продления срока годности дизельного топлива, который ограничивается пятью годами.
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В конкурсе, проведенном в 2014 году, участвовало несколько крупных нефтяных компаний, а победителем стало малоизвестное ООО «Нафтапремиум», представители которого заявили, что уже обладают соответствующей технологией. С этой фирмой Александр Кирюхин от лица Росрезерва и подписал договор.

В 2014—2016 годах выигравшее конкурс ООО возило по хранилищам Росрезерва некую установку, через которую прогонялось дизтопливо, и тем самым продлевался срок его годности. О том, что солярка соответствует всем стандартам, подтверждали руководитель НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин и его подчиненный Вадим Гаврилов.

Между тем в СКР полагают, что в результате этих нехитрых манипуляций никакого чуда не происходило и все участники аферы об этом прекрасно знали. «Создавалась видимость восстановления продукции путем ее перемещения из резервуаров в резервуары», — говорится в материалах дела.

Отметим, что в ходе расследования предприниматели Безруков и Павлов свою вину в инкриминированном преступлении полностью признали и дали показания на сотрудников Росрезерва.
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После того как оба заключили досудебные соглашения с прокурором о сотрудничестве, их дело выделили в отдельное производство. Пока судом оно не рассмотрено — вначале соглашенцы должны выступить свидетелями со стороны обвинения в большом деле о растрате.

Четверо остальных фигурантов, которые своей вины не признают, в минувший понедельник должны были приступить к ознакомлению с собранными следствием материалами. При этом троих — Олега Лазарева, Вадима Васильева и Сергея Уланина эта процедура ожидала в СИЗО, а находящегося под домашним арестом Александра Кирюхина — в центральном здании СКР в Техническом переулке.

Защитники первых двоих к своим клиентам в назначенное время прибыли и приступили к чтению документов.

А вот адвокат Павел Зайцев, защищающий господина Уланина, еще 27 марта оставил в приемной СКР ходатайство о переносе даты ознакомления своего клиента с материалами на более позднее время «в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

По словам защитника, он не желает подвергать угрозе ни свою жизнь и здоровье, ни своего клиента. При этом господин Зайцев отметил, что выполнение требований ст. 217 Уголовно-процессуального кодекса («Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела») не относится к неотложным процессуальным действиям. Однако следователь, по его словам, утверждает обратное, ссылаясь при этом на «истечение срока содержания обвиняемого Уланина под стражей».

«Какое в такой ситуации может быть ознакомление — речь идет о жизни моего 56-летнего доверителя. В СИЗО нет стационара для лечения коронавируса, и если туда попадет инфекция, последствия могут быть самыми печальными», — заявил «Ъ» адвокат Зайцев. По его словам, он уведомил следователя, что не приедет в СИЗО, и попросил не проводить со своим подзащитным никаких процессуальных действий. В ответ следователь Савельев пригласил 9 апреля адвоката к себе в СКР, а 13 апреля — снова в СИЗО для ознакомления с материалами дела.

«9 апреля я нарушу указ мэра о самоизоляции, надену маску, перчатки и пойду знакомиться с материалами дела, а вот 13-го в СИЗО меня не будет», — подчеркнул адвокат Зайцев.

Еще один обвиняемый, Александр Кирюхин, приступил к ознакомлению с материалами своего уголовного дела 7 апреля в кабинете следователя.

Олег Рубникович

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